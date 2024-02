10 spirits irresistibili per celebrare San Valentino

Spirits di qualità da condividere: 10 bevande per rendere speciale ogni occasione

Due cuori uniti non hanno bisogno di molto per essere felici, ma un cocktail ben miscelato al momento giusto può rendere la serata più divertente in certe occasioni. Ecco 10 spirits di qualità da condividere, bere in purezza o miscelare. Per bere bene, in compagnia ma sempre con moderazione.

Malfy Originale: un gin italiano con un tocco di Toscana e Sicilia

Il Malfy Originale è un gin italiano prodotto esclusivamente con ingredienti italiani a Canelli, in provincia di Asti. Le botaniche che compongono questo gin sono selezionate con cura: bacche di ginepro della Toscana raccolte a mano, limone della Costiera Amalfitana e di Sicilia, pompelmo rosa siciliano, arance rosse di Sicilia, semi di coriandolo, radice di liquirizia, radice di angelica, corteccia di cassia e radice di iris. Questa combinazione di ingredienti italiani crea un gin dal sapore unico e raffinato. L’Originale Malfy è perfetto da bere liscio o miscelato, ma ciò che conta davvero è la buona compagnia.

Gin Mare: il sapore della mediterraneità in un cocktail romantico

Il Gin Mare è un gin che racchiude il sapore della mediterraneità nella sua bottiglia. È ideale per essere miscelato in un cocktail fresco e romantico, come un tramonto Mediterraneo infuocato. Per questo San Valentino, potete provare il Cocktail Mediterraneo al Gin Mare, che si prepara con purea di lamponi, miele al rosmarino, succo di limone e soda. Questo cocktail è un’esplosione di sapori mediterranei che vi farà sentire come se foste in vacanza in una delle splendide località costiere della regione.

NIO Cocktails: un after-dinner speciale per San Valentino

NIO Cocktails ha creato una nuova esperienza per celebrare San Valentino: una box che vi permette di godervi il momento dell’after-dinner accompagnando un nuovo signature Cocktail al gusto di caffè ad una selezione esclusiva di praline firmate dal rinomato cioccolatiere Guido Castagna. Il Cold Brew XO Coffee Cocktail è realizzato con pregiato caffè Illy appena uscito dalla moka, liquore FAIR Café e liquore alla vaniglia Bols, che si mixano per creare un’interpretazione moderna e seducente del classico Brandy Alexander Cocktail. Questo cocktail è perfetto per chi ama il caffè e vuole concludere la serata con un tocco di dolcezza.

Questi sono solo alcuni degli spirits di qualità che potete provare per rendere speciale ogni occasione. Ricordate sempre di bere con moderazione e di godervi i momenti speciali in compagnia delle persone che amate.

