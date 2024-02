“150 trattori protestano a Tortona con la partecipazione di Ornella Muti”

Protesta degli agricoltori: sfilata di trattori a Tortona

Questa mattina, a Tortona (Alessandria), si è svolta una manifestazione di protesta degli agricoltori, che ha visto la partecipazione di quasi 150 trattori. Alcuni di essi sono arrivati dalla vicina Voghera (Pavia), contribuendo a rendere ancora più imponente la sfilata.

Ornella Muti e Naike Rivelli: attrici e imprenditrici agricole unite nella lotta

Tra i manifestanti, si sono unite anche l’attrice Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli, entrambe imprenditrici agricole. In un’intervista rilasciata durante la manifestazione, hanno spiegato le ragioni della loro partecipazione e l’importanza dell’unione tra gli agricoltori.

“Abbiamo iniziato i presidi tre settimane fa in Calabria, dove abbiamo un grande orto. Dal sud siamo salite a Sanremo e oggi in Piemonte dove viviamo anche noi. E’ importantissimo – spiegano – lottare tutti insieme. Non c’è cosa più importante dell’unione. Ci abbiamo messo la faccia, nonostante i sacrifici di correre qua e là”, hanno dichiarato.

La forza dell’unione per far sentire la voce degli agricoltori

La protesta degli agricoltori, che si sta diffondendo in diverse regioni italiane, è un segnale di unità e determinazione da parte di una categoria che sta affrontando numerose difficoltà. La crisi economica, i cambiamenti climatici e le politiche agricole poco favorevoli stanno mettendo a dura prova gli agricoltori italiani.

La sfilata di trattori a Tortona è stata un modo per far sentire la voce degli agricoltori e richiamare l’attenzione sulle loro richieste. L’unione tra agricoltori di diverse regioni e la partecipazione di personaggi famosi come Ornella Muti e Naike Rivelli dimostrano la determinazione di questa categoria nel difendere i propri diritti e le proprie terre.

In conclusione, la protesta degli agricoltori continua a guadagnare visibilità e sostegno in tutta Italia. La sfilata di trattori a Tortona è stata solo l’ultimo episodio di una serie di manifestazioni che dimostrano la forza dell’unione tra gli agricoltori nel far sentire la propria voce. Sono necessari cambiamenti concreti e politiche agricole più favorevoli per garantire un futuro sostenibile per questa importante categoria.

About The Author