1ª Festa del Cane a Genzano di Roma: microchippatura ASL gratuita e crocchette omaggio per gli amici a quattro zampe

Ultimo aggiornamento il 15 Luglio 2026 by Emiliano Belmonte

Domenica 19 luglio alle ore 18, il Parco Sforza Cesarini di Genzano di Roma ospiterà la 1ª Festa del Cane, un evento dedicato al benessere animale, alla sensibilizzazione sul possesso responsabile e alla promozione dei servizi rivolti ai proprietari di cani. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per trascorrere un pomeriggio all’aria aperta insieme ai propri amici a quattro zampe, partecipando ad attività pensate per tutta la famiglia.

La prima edizione della Festa del Cane a Genzano di Roma

La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare il rapporto tra cittadini e animali da compagnia, offrendo servizi gratuiti e momenti di condivisione in una delle location più suggestive dei Castelli Romani.

L’appuntamento si svolgerà presso il Parco Sforza Cesarini, con accesso da Piazza Dante Alighieri, e vedrà la partecipazione di enti e istituzioni impegnati nella tutela e nella salute degli animali.

Microchippatura ASL gratuita

Tra le iniziative più importanti della giornata ci sarà lo stand della ASL Roma 6, dove sarà possibile usufruire della microchippatura gratuita per i cani.

L’applicazione del microchip rappresenta uno strumento fondamentale per l’identificazione dell’animale, favorisce il ritrovamento in caso di smarrimento e contribuisce alla lotta contro l’abbandono. Si tratta inoltre di un adempimento previsto dalla normativa vigente per tutti i proprietari di cani.

L’evento offre quindi un’opportunità concreta per mettersi in regola senza alcun costo, grazie alla presenza del personale sanitario specializzato.

Benedizione degli animali e crocchette in omaggio

La Festa del Cane sarà anche un momento di incontro e condivisione tra appassionati, allevatori, famiglie e volontari.

Nel corso della manifestazione è prevista la benedizione degli animali, un appuntamento molto sentito che celebra il legame tra le persone e i propri animali domestici.

A tutti i partecipanti saranno inoltre distribuite crocchette in omaggio, un’iniziativa pensata per regalare un piccolo dono ai protagonisti della giornata: gli amici a quattro zampe.

Un evento dedicato al benessere animale

La prima edizione della Festa del Cane vuole promuovere una maggiore cultura del rispetto degli animali e dell’adozione di comportamenti responsabili. Manifestazioni come questa rappresentano un’importante occasione per informare i cittadini sull’importanza della prevenzione sanitaria, dell’identificazione tramite microchip e della corretta gestione degli animali domestici.

L’iniziativa è promossa con la collaborazione del Comune di Genzano di Roma, della ASL Roma 6, del Parco dei Castelli Romani e dell’Hotel degli Animali – Canile Sanitario, realtà impegnate quotidianamente nella tutela e nella cura degli animali.

Dove e quando

La 1ª Festa del Cane si svolgerà domenica 19 luglio alle ore 18 presso il Parco Sforza Cesarini di Genzano di Roma, con ingresso da Piazza Dante Alighieri.

L’evento è aperto ai cittadini e rappresenta un’occasione per trascorrere una serata dedicata agli animali, usufruire gratuitamente del servizio di microchippatura ASL e ricevere un omaggio per il proprio cane.

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1ª Festa del Cane a Genzano di Roma: microchippatura ASL gratuita

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Domenica 19 luglio al Parco Sforza Cesarini arriva la 1ª Festa del Cane a Genzano di Roma con microchippatura ASL gratuita, benedizione degli animali e crocchette omaggio. Scopri il programma dell’evento.

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Genzano di Roma celebra gli amici a quattro zampe: arriva la 1ª Festa del Cane con microchip ASL gratuito

GENZANO DI ROMA – Una giornata interamente dedicata agli amici a quattro zampe, tra prevenzione, sensibilizzazione e momenti di condivisione. Domenica 19 luglio alle ore 18, il Parco Sforza Cesarini ospiterà la 1ª Festa del Cane, un evento che unisce servizi gratuiti, iniziative dedicate al benessere animale e attività pensate per proprietari e appassionati.

L’appuntamento si propone di promuovere una cultura sempre più attenta alla tutela degli animali domestici, offrendo ai cittadini la possibilità di usufruire di importanti servizi e vivere un pomeriggio all’insegna del rispetto e dell’amore per i cani.

Microchippatura gratuita grazie alla ASL Roma 6

Tra i principali servizi previsti durante la manifestazione spicca la microchippatura gratuita, effettuata dallo stand della ASL Roma 6.

Il microchip è uno strumento indispensabile per identificare il cane in maniera permanente e rappresenta una garanzia in caso di smarrimento dell’animale. Inoltre, costituisce un obbligo previsto dalla normativa italiana e contribuisce a contrastare il fenomeno dell’abbandono.

Grazie a questa iniziativa, i proprietari potranno effettuare gratuitamente una procedura fondamentale per la sicurezza dei propri animali.

Benedizione degli animali e omaggi per tutti i partecipanti

La Festa del Cane sarà anche un momento di incontro per le famiglie e per tutti coloro che condividono la passione per gli animali.

Nel corso dell’evento è prevista la tradizionale benedizione degli animali, mentre ai partecipanti saranno distribuite crocchette in omaggio dedicate ai cani presenti.

L’iniziativa punta a valorizzare il legame tra uomo e animale, promuovendo al tempo stesso comportamenti responsabili e una maggiore attenzione alla salute degli amici a quattro zampe.

Un evento dedicato alla tutela degli animali

La prima edizione della Festa del Cane nasce dalla collaborazione tra istituzioni e realtà impegnate nella protezione animale, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione sanitaria, dell’identificazione tramite microchip e del rispetto degli animali.

L’evento vede la partecipazione del Comune di Genzano di Roma, della ASL Roma 6, del Parco dei Castelli Romani e dell’Hotel degli Animali – Canile Sanitario, unendo competenze e servizi a favore della comunità.

Dove si svolge la Festa del Cane

L’appuntamento è fissato per domenica 19 luglio alle ore 18 presso il Parco Sforza Cesarini di Genzano di Roma, con ingresso da Piazza Dante Alighieri.

La manifestazione è aperta a tutti e rappresenta un’occasione per trascorrere una serata all’aria aperta, conoscere i servizi dedicati agli animali e partecipare a una festa pensata per valorizzare il ruolo dei cani nella vita quotidiana delle famiglie.