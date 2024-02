“20 anni dopo il naufragio a Cutro: testimonianze di superstiti e commemorazione delle vittime”

“Mai più morti in mare”: un anniversario per ricordare

Un anno dopo la tragedia di Steccato di Cutro, la “Rete 26 febbraio” si prepara ad accogliere i sopravvissuti e i familiari delle vittime in una tre giorni di iniziative intitolata “Mai più morti in mare”. L’obiettivo è quello di condividere il dolore e le rivendicazioni di coloro che hanno vissuto questa terribile esperienza, coinvolgendo anche le scuole per raccontare le loro storie ai giovani.

Manifestazioni e dibattiti per non dimenticare

Il 25 febbraio a Crotone si terrà una manifestazione dal titolo “Per non dimenticare”, seguita nel pomeriggio da un dibattito con la partecipazione dei familiari delle vittime e dei sopravvissuti. Ma il momento clou delle iniziative è previsto per il 26 febbraio, giorno del primo anniversario del naufragio. Una veglia sulla spiaggia di Steccato di Cutro, che inizierà alle 4 del mattino, l’ora in cui si è verificata la tragedia, sarà il momento di riflessione e commemorazione.

Incontri con la stampa e con gli studenti

Alle 9 dello stesso giorno, i familiari delle vittime e i sopravvissuti terranno una conferenza stampa. Inoltre, avranno l’opportunità di incontrare gli studenti di alcune scuole di Crotone e dell’Università della Calabria a Rende. Questi incontri saranno un’occasione per condividere le loro esperienze e sensibilizzare i giovani sulla drammaticità delle migrazioni forzate e sulle conseguenze umane di tali tragedie.

L’anniversario della strage di Steccato di Cutro sarà un momento di riflessione e di impegno per evitare che simili tragedie si ripetano in futuro. La “Rete 26 febbraio” si impegna a non dimenticare le vittime e a lottare per una società più inclusiva e solidale.

