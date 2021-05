Vittorio Sgarbi alla Biennale Internazionale di Nemi dal 23 maggio al 27 giugno 2021

Il Comune di Nemi organizza la 4a edizione della “Biennale Internazionale d’Arte dei Castelli Romani a Nemi al Castello Ruspoli dal 23 maggio al 27 giugno 2021 dedicata a Dante;

con la partecipazione del critico d’arte Vittorio Sgarbi.

Nemi 05/05 – Riprendendo i versi di Dante “In Italia bella giace un laco” il Comune di Nemi riapre le sale di Palazzo Ruspoli per allestire la Biennale Internazionale d’Arte dei Castelli Romani Nemi, in acronimo B.I.ARTE.N, che nella sua IV edizione sarà dedicata a Dante Alighieri in occasione dei 700 anni; con la partecipazione del Critico d’arte Vittorio Sgarbi. Per questa celebrazione è istituito il Premio Dante 2021, che sarà consegnato all’apertura della Biennale dedicata al Poeta dal Sindaco di Nemi Alberto Bertucci il 23 maggio 2021.

Per celebrare il 700° anniversario dalla morte di Dante – dichiara il sindaco di Nemi Alberto Bertucci – abbiamo organizzato cantiche della Divina Commedia con momenti di lettura e recitati dall’attore Marco Colibazzi, esaltati dalle musiche del Maestro Matteo Sartini, che dirigerà il Coro lirico Armonia Mundi. Curatrice della Biennale è Rosella Brecciaroli. Anche gli allestimenti della Biennale si riferiranno alla Divina Commedia, richiamando l’iconografia di Dante.

La Biennale apre per la quarta edizione la rassegna d’arte – continua Bertucci -con lo scopo sociale e culturale di promozione e valorizzazione degli artisti nazionali ed internazionali per la promozione e lo sviluppo del turismo di Nemi, e al contempo promuove e conserva il suo patrimonio naturalistico e tradizionale.

Dal successo di una biennale consolidata negli anni, il Comune e la Pro loco di Nemi – conclude il Sindaco Alberto Bertucci – ritenendo questa manifestazione un obiettivo essenziale per lo sviluppo del territorio e valore aggiunto per la crescita civile, culturale, sociale.

Nonostante gli echi attenuati dal coronavirus, quest’anno 2021 il nome del Sommo Poeta risuonerà nuovamente in tutto il mondo, con iniziative d’arte e cultura realizzati in tutta la rete dai Comitati Dante e con nuovi progetti per promuovere e rilanciare la bellezza dell’Italia, l’Italia di Dante.

Anche in BIARTEN il Premio Dante 2021 sarà istituito per celebrare il sommo Poeta. Due saranno i premi dedicati al fondatore della lingua italiana: uno per le arti visive e un altro premio letterario dedicati al padre della lingua italiana, che con le sue poetiche minuziosi dettagli ha illustrato la Divina Commedia

Un viaggio nella Divina Commedia attraverso la musica e la poesia nella mostra evocativa dalle parole alle immagini. La programmazione sarà molto ricca comprendendo approfondimenti artistici e letterari, con la finalità di promuovere e valorizzare l’arte internazionale contemporanea.

Per questa edizione il media partner sarà Dimensione Suono Soft. La radio del benessere, sempre elegante e raffinata, perfetta da ascoltare al lavoro o in relax, in auto o a casa. Dimensione Suono Soft è il benessere della musica, grazie a una colonna sonora unica ed emozionante con i grandi classici dagli anni ‘80 fino ai successi soft dei nostri giorni che accompagnano gli ascoltatori nelle loro giornate al riparo dallo stress della quotidianità; il benessere della parola, quella dei conduttori che guidano chi ascolta con suggerimenti e notizie utili per rilassarsi, stare bene, viaggiare con la mente grazie a ‘GoodLife’; il benessere del vivere la contemporaneità, sempre aggiornati su quello che succede nel mondo e nelle città con le news a cura della redazione e gli approfondimenti di Enrico Mentana.

La visita alla mostra e gli eventi collaterali sono tutti ad ingresso libero e gratuiti.

Programma

Nella biennale l’esposizione di bellissime opere di pittura, scultura, oreficeria, installazioni, letture e performance.

– Domenica 23 maggio 2021 l’Apertura della Biennale. Sulla scenografia dantesca il programma artistico culturale, che prevede le Lectura e Dantis dell’attore Marco Colibazzi, sulle musiche del M° Matteo Sartini, he dirigerà il Coro lirico di Nemi “Armonia Mundi” e altri quadri teatrali. Sarà conferito dal sindaco di Nemi Alberto Bertucci il Premio Dante 2021 per le arti visive e il Premio letterario Dante 2021. Con l’occasione sarà conferito un riconoscimento al Maestro Internazionale Mario Salvo per i 60 anni alla carriera artistica.

– Domenica 29 maggio 2021, Inaugurazione con la presenza di Vittorio Sgarbi e il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci.

– Domenica 27 giugno 2021, Conferenza sull’Iconografia di Dante ore 11.30. Alle ore 16.: finissage e premiazione della quarta Biennale di Nemi, che conferirà il Premio al Vincitore della Biennale B.I.ARTE.N4 e altri premi correlati.

L’orario di visita della mostra: sabato, domenica e festivi 10/13 e 15.30/19.

Per info: Comune di Nemi | Comune di Nemi (rm.gov.it) – Home Page (prolocodinemi.it)