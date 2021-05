GIORGIA MELONI OSPITE DI PETER GOMEZ A “LA CONFESSIONE” – VENERDI 21 MAGGIO ALLE 22:45

Nuovo appuntamento sul Nove con le interviste senza filtri di Peter Gomez: venerdì 21 maggio alle 22:45, subito dopo il live di Fratelli di Crozza, l’ospite de “LA CONFESSIONE” è la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Insieme al direttore de Ilfattoquotidiano.it la politica romana ripercorrerà le tappe della sua militanza, dal Fronte della gioventù ad Alleanza nazionale fino al ministero della Gioventù come ministro più giovane della storia repubblicana. Non solo: perché oltre a episodi significativi della sua vita privata, si parlerà della fondazione e della crescita di Fratelli d’Italia che in meno di 10 anni si è imposto come partito capace di esprimere l’unica leadership al femminile nel panorama politico italiano.

