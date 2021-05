Samsung lancia a Roma BESPOKE – BECREATIVE

A Roma, culla della storia e dell’arte italiana, saranno protagonisti gli studenti dei Licei artistici G.C. Argan e Caravaggio. Gli istituti selezionati condividono con Samsung valori fondamentali, come l’importanza di investire sull’innovazione e sulla creatività, per formare le nuove generazioni di designer e professionisti del settore, facilitando così il loro ingresso nel mercato del lavoro.

L’iniziativa è stata sviluppata in occasione del lancio del nuovo frigorifero BESPOKE, prodotto dal design unico realizzato con finiture esclusive, come il vetro satinato, in cui i vari modelli possono essere affiancati per creare combinazioni e soluzioni perfette per ogni ambiente. Proprio il suo design unico e personalizzabile dovrà stimolare la creatività e la partecipazione attiva degli studenti, mettendo alla prova, su un progetto concreto, le loro competenze in termini di arte, grafica e rappresentazione per immagini.

“Un prodotto come BESPOKE, fortemente incentrato sul design, si presta indubbiamente allo sviluppo di idee creative. Crediamo che questo progetto, coinvolgendo gli studenti, possa ispirare i consumatori italiani a scoprire le peculiarità di un prodotto così innovativo e performante, in grado di rispondere ai gusti ricercati dei consumatori di oggi.” afferma Daniele Grassi, Vice President Home Appliances Division Samsung Electronics Italia.

Gli oltre 250 studenti delle 10 scuole, selezionate in tutta Italia, saranno coinvolti in una sfida che li vedrà confrontarsi con le dinamiche aziendali, rispondendo a un brief per lo sviluppo di una proposta grafica ispirata al concetto di italianità, che comunichi e racconti passioni, stili, consapevolezza del passato e visione dell’Italia e del suo futuro, il tutto attraverso lo sguardo e la creatività delle nuove generazioni. La possibilità offerta da BESPOKE Samsung di personalizzare i pannelli frontali del prodotto diventa, per gli studenti coinvolti nel progetto, un’opportunità per comunicare, esprimere sé stessi, trasmettere messaggi e la personale visione di ciò che significa per loro “essere italiani”.

Partner d’eccezione sono alcune tra le principali Accademie di Belle Arti d’Italia, che parteciperanno attivamente sia nel ruolo di “coach” dei ragazzi coinvolti, che nella selezione delle opere da loro realizzate. Sotto la supervisione dei professori di importanti Accademie, gli studenti affronteranno un vero e proprio percorso di mentoring sulle opportunità accademiche e professionali nel mondo dell’arte e della grafica che li aspettano al termine degli studi, ricevendo consigli e testimonianze dagli esperti del campo. Durante lo svolgimento del progetto, i ragazzi avranno inoltre la possibilità di condividere con i professori il loro processo creativo, bozze e lavorazioni, ricevendo feedback e consigli per arricchire ulteriormente questa esperienza formativa.

Le grafiche sviluppate dagli studenti per decorare i pannelli dei nuovi frigoriferi Samsung BESPOKE saranno giudicate da una giuria tecnica, dagli utenti della Rete e da una giuria artistica che eleggerà il vincitore, che verrà premiato con una borsa di studio mentre la sua scuola riceverà una lavagna digitale Samsung Flip. La valutazione dei lavori avverrà in tre fasi: nella prima verranno selezionati da parte di una giuria tecnica composta da Samsung e da membri dell’Accademia di Belle Arti i primi 12 classificati. Le grafiche saranno scelte in base all’attinenza al brief, alla motivazione, alla creatività e all’originalità dell’opera. Nella seconda fase, le 12 opere selezionate verranno pubblicate sul profilo Facebook di Samsung Italia e votate tramite commento dagli utenti, che decreteranno la top tre che accederà alla terza fase. La votazione finale sarà ad opera di una giuria d’eccezione, composta da quattro artisti – Diego Cusano, Fernando Cobelo, Camilla Falsini, Outline.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di dare un segnale positivo ad un settore, quello dell’arte e della cultura, che ha sofferto moltissimo durante l’emergenza pandemica. Indubbiamente, il digitale ha già iniziato a essere per questo settore una leva strategica, permettendo di continuare a comunicare e diffondere la cultura in maniera virtuale, e oggi con “BESPOKE – BeCreative” Samsung introduce un nuovo tassello a sostegno della valorizzazione dell’arte, interpellando le nuove generazioni che rappresentano, anche in questo mondo, il futuro su cui scommettere.

“Siamo orgogliosi di questo progetto, che rappresenta per noi non solo un sostegno alla formazione, ma anche un modo per coinvolgere le nuove generazioni – gli innovatori del futuro – ascoltando la loro voce e sfidandoli a mettere alla prova il loro talento” commenta Giovanni Barina – Vice President, Head of Human Resources, General Affairs and CSR di Samsung Electronics Italia.

“Questo è un bellissimo esempio di interazione e sinergia tra il mondo delle imprese e quello dell’alta formazione artistica dello Stato, mirato a promuovere la creatività dei ragazzi, motivarli a sviluppare i loro talenti e metterli in contatto con la realtà produttiva di un grande player mondiale della tecnologia” afferma Fabio Moretti, Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Venezia e tutor dei ragazzi del Liceo Artistico Caravaggio.

Michelangelo Poletti, Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna commenta invece, “È con grande interesse e forte empatia di intenti progettuali che l’Accademia di Belle Arti di Bologna (AbaBo) ha aderito alla stimolante iniziativa proposta dal marchio Samsung attraverso il progetto BESPOKE, una collaborazione feconda reciproca, che vede il rinnovarsi di quel ruolo di connettore tra “le arti” ed i tessuti produttivi locali ed internazionali che risulta alla base degli intenti e della fondazione stessa dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, avvenuta già nell’anno 1582 per mano dei fratelli Carracci e successivamente rifondata come “Clementina” nel 1711, da Papa Clemente XI.

Il progetto BESPOKE non può che consolidare il ruolo sempre più determinante che le Scuole italiane di Alta Formazione Artistica, sotto la guida del Ministero dell’Istruzione, assumono e potranno assumere nell’epoca contemporanea sempre più iper-connessa. Non solo processi di facilitazione, di collaborazione ed innovazione tra “le arti” e le imprese; non solo processi di conservazione del patrimonio, sostegno nonché innovazione della ricerca artistica; ma soprattutto passaggi sistematici di “visioni” tra vecchia e nuova generazione di operatori visivi attraverso il coinvolgimento fruttuoso delle creatività, tipicamente innovative, degli studenti, i quali sono immersi in progetti coadiuvati professionalmente dai docenti, figure queste non solo professionali ma soprattutto professionalizzanti, che garantiscono una continua formazione specializzata ed aggiornata ai futuri creativi italiani.”

La scelta di promuovere “BESPOKE – BeCreative” nasce dalla volontà di continuare a sostenere con azioni concrete la visione della Global Corporate Citizenship di Samsung, legata al concetto di “Enabling People” (“Abilitare le persone”). L’iniziativa si inserisce infatti in un contesto più ampio di programmi educativi nell’ambito della formazione digitale, in cui Samsung investe in Italia da oltre 10 anni, con diversi progetti focalizzati sul digitale e su competenze trasversali come il recentissimo Crescere Cittadini Digitali, progetti a distanza di Smart Learning, Samsung SolveforTomorrow e Samsung Innovation Campus, dedicati agli studenti delle scuole superiori e universitari.

Gli altri istituti coinvolti nel progetto “BESPOKE – BeCreative” sono: il Liceo Kandinsky e il Liceo Artistico U. Boccioni a Milano, il Liceo Artistico Foiso Fois di Cagliari, l’IPSIA di Pontedera, l’Istituto Istruzione Superiore Statale Vaccarini di Catania, l’ISIS Europa di Pomigliano D’arco (NA), l’Istituto Superiore De Nobili di Catanzaro e l’I.I.S. Canova Antonio di Vicenza.

Le opere in short list saranno visibili sul profilo Facebook di Samsung Italia a partire dal 24 maggio 2021 e sarà possibile votare direttamente via commento la propria preferita, con un semplice click. Nel mese di giugno, la giuria proclamerà il vincitore tra i creatori delle tre opere più votate.

Per votare: https://www.facebook.com/SamsungItalia/