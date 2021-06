Arriva il vino di Caligola dagli abissi del lago

Dagli abissi del lago di Nemi al calice di Vittorio Sgarbi

In occasione del Biennale l’amministrazione comunale assieme a José Amici produttore con la sua famiglia di Vino Subacqueo Abissi Lacustri “”Caligola” consegneranno al critico d’arte Sgarbi una bottiglia in anteprima.

La peculiarità di questo vino, Roma Doc Bio Rosso, colto nei vitigni dell’azienda agricola di famiglia con i suoi 40 ettari, è di stagionare per 1 anno in botte e altri 2 anni a 15 mt di profondità nelle acque del famoso lago. La cantina subacquea quindi dell’ideatore Josè, classe 86 imprenditore con la sua famiglia di 2 agriturismi ad Ariccia e Genzano ed istruttore subacqueo esperto, è di usare l assenza di ossigeno, l assenza di luce e la temperatura costante a 9 gradi dell’abisso lacustre come una vera e propria cella frigorifera naturale. Oltre all’aspetto ambientale di impatto 0 senza uso di elettricità e rispettando l ‘ambiente contenendo le bottiglie in materiale alimentare autorizzato dalle autorità e dal parco dei castelli romani, l imprenditore concilia la storia delle navi e la stravaganza del grande imperatore Caligola. L’idea è proprio questa di tornare nella storia tramite affinamento o conservazione naturale come si usava al tempo dei romani e riportarlo ad oggi con tecniche di lavorazione evolute, cullate dalle leggende e storie del lago.

Processo che riscuote già da tempo una forte novità e attrazione – dichiara il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci – che concilia appunto sia a livello nazionale ma anche internazionale, storia, sport, turismo e gastronomia.

Infatti continua Bertucci – sono creati nella zona limitrofa alla cantina subacquea, percorsi turistici al museo delle navi romane dove è stato anche da poco riportato il mosaico di Caligola, percorsi naturalistici ai templi di Diana, all’eremo di San Michele ed immersioni guidate su flora fauna lacustre con anche percorsi per sub di visione delle bottiglie.

Le 500 bottiglie di “Caligola” usciranno sul mercato entro l’estate 2021 in serie numerata.