Tatuaggi e piercing a Roma : cosa bisogna sapere e le nuove mode e tendenze

Come ogni anno all’inizio dell’estate, cresce la voglia di un tatuaggio o un piercing da sfoggiare sulle spiagge durante le vacanze.

Le nuove tendenze in fatto di tatuaggi, sono i “fine line” , ossia tatuaggi a linea sottile dall’aspetto delicato ed elegante, spesso piccoli , che permettono di farne più di uno senza per questo essere troppo notati.

Quando ci si rivolge ad un tatuatore o un piercer, bisogna sempre sapere che i rischi connessi a queste pratiche possono essere azzerati quando ci si rivolge a professionisti che diano tutte le garanzie di igiene e sicurezza indispensabili: rivolgersi ad improvvisati e abusivi può costituire un rischio anche molto grave.

Ricordiamo che dopo essersi sottoposti ad un tatuaggio, soprattutto in questo periodo dell’anno, è importante non esporsi al sole per almeno quindici giorni, e proteggerlo successivamente con una protezione totale per almeno altri 15 giorni.

Quando si fa un piercing, è bene sempre accertarsi che il piercer sia autorizzato e che i materiali e monili usati rispondano alle normative sui metalli UNI:EN 1811: 2011.

Dopo aver fatto un piercing, la domanda più frequente è se dopo l’esecuzione si possa fare il bagno al mare o in piscina: la risposta è si, nessun problema se le acque sono balneabili . Anche le terme sono consentite.

Nella Regione Lazio è stata recentemente introdotta una legge che disciplina le attività di tatuaggi e piercing.

Tra i posti consigliati cui rivolgersi, anche per i genitori che volessero regalare ai propri figli un tatuaggio o un piercing per festeggiare una promozione o un buon andamento scolastico, consigliamo alcuni degli studi presenti nella capitale che negli anni si sono distinti per serietà, rigorosa applicazione e rispetto delle norme , oltre che per eccellenti risultati artistici:

TRIBAL TATTOO STUDIO di Marco manzo- Tatuaggi e Piercing- Via Cassia 1134/a- Roma, Zona Nord

ARABA FENICE- Via delle Acacie 52/a – Roma Centocelle

The PLEASURE OF PAIN- Via delle Repubbliche Marinare 98, Ostia