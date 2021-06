Francesco Testa in collaborazione con il ristorante Checcombriccola: cucina romana

Lo storico ristorante romano Checco Dello Scapicollo gestito dalla famiglia Testa torna a far parlare di sé con una nuova iniziativa tutta capitolina per promuovere la buona cucina romana anche in salsa gourmet in collaborazione con il Ristorante Checcombriccola.

I menù per l’estate che fanno impazzire i romani

I menù proposti in vista di questa nuova collaborazione estiva vedono alternarsi diverse proposte in base alle giornate della settimana: il mercoledì ed il sabato vi aspetta la celebre grigliata no-stop tutta targata Francesco Testa, i migliori tagli di carne arrivano direttamente da filiere selezionate per proporre il massimo della qualità al prezzo di 20 euro a testa; il martedì e il venerdì Checco e Checcombriccola propongono un percorso all’insegna del pesce che parte da un mix di antipasti caldi e freddi , cruditè, due assaggi di primo e un secondo di pesce, il tutto al prezzo di 30 euro a persona (vino e frutta esclusi). Nonostante una nuova proposta estiva, il ristorante continua a fare della cucina romana il proprio biglietto da visita.

Molteplici le dichiarazioni rilasciate da Francesco Testa durante il periodo di stretta da Covid-19 in relazione alla chiusura delle attività ristorative. I locali gestiti dalla famiglia Testa si sono distinti fin da subito per il rispetto delle norme guida dettate dal Governo.