Europei: Raspadori ‘vivo una favola, bello sentirsi accolti’

FIRENZE, 22 GIU – “Quella che sto vivendo è una favola, negli ultimi quattro mesi sono successe tante cose, ma la mia forza è stata di mantenere sempre l’equilibrio e saper gestire le emozioni, sono sempre lo stesso ragazzo di prima”.

Così il giovane Giacomo Raspadori dal ritiro azzurro di Coverciano.

“Sono consapevole che questo è un punto di partenza, non di arrivo – ha continuato l’attaccante del Sassuolo classe 2000 – E’ stato bello sentirsi subito parte del gruppo, il ct Mancini ci tratta tutti allo stesso modo. Fino a qualche mese fa i miei attuali compagni in Nazionale li vedevo come idoli, ora sono qui con loro. Dico grazie a tutti per come mi hanno accolto”.