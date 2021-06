La “Pinsarella” conquista gli USA

E’ davvero così forte la tradizione e la cultura del made in Italy che anche un piatto semplice come la “Pinsarella” è sbarcato e sta sbancando negli Stati Uniti. La pinsa è un prodotto nato da una ricetta risalente all’antica Roma, rivisitata e riproposta.

Tradizione e innovazione si fondono per permettere la produzione negli USA di prodotti tipicamente italiani, e in questo caso romani, un binomio che ha ben presto conquistato consensi, a testimonianza dell’elevato indice di gradimento nei confronti del “made in Italy” all’estero. La pinsa è la vera novità introdotta, un prodotto nato da una ricetta risalente ai tempi dell’antica Roma, rivisitata e riproposta oggi mediante tecniche di lavorazione moderne. Le sue caratteristiche sono la forma ovale, la friabilità, l’alta digeribilità e la fragranza dovuta al mix di farine utilizzate in fase di impasto e della loro successiva lievitazione.

Oggi sono presenti più di 5000 “pinserie” in tutto il mondo, ed è questo il contesto nel quale si inserisce Pinsarella, un marchio romano che da tre anni si impegna nella diffusione del cibo tradizionale. Un sistema fondato su punti vendita “warehouse” che fanno da sfondo all’avventura di un intelligente e moderno “navigatore”.