Covid: tutta Italia in zona bianca. Stop alle mascherine all’aperto

Covid, news. Da oggi tutta Italia in zona bianca. Stop alle mascherine all’aperto

Entra in vigore l’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Con il passaggio di colore della Valle d’Aosta, tutto il Paese sarà ufficialmente nella fascia più bassa di rischio. Gli esperti consigliano di andare in vacanza dopo la seconda dose, ma ancora 2,7 milioni di over 60 non hanno neanche fatto la prima. Via libera del Cts alla riapertura delle discoteche in zona bianca con Green pass, solo all’aperto e al 50% di capienza.