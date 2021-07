Dal mondo del beauty un progetto a sostegno delle donne imprenditrici

Un inno alla forza dedicato a tutte le donne. Un’iniziativa nata per sostenere nei prossimi mesi progetti e idee di imprenditrici , per dare un aiuto concreto e che vuole anche sensibilizzare sull’importanza di dare loro le stesse opportunità degli uomini in ambito lavorativo. Si chiama “Forti Insieme” ed è stata ideata e voluta da Pantene con Chiara Ferragni, che presenta anche “Pantene by Chiara Ferragni”, la sua prima capsule collection di hair care per il brand, che comprende uno shampoo e una maschera in edizione limitata.

IL PROGETTO “FORTI INSIEME” – A partire da martedì 6 luglio, e fino al 20 settembre prossimo, Pantene e Chiara Ferragni invitano, attraverso i rispettivi canali, le donne che hanno un team composto almeno al 50% da donne o con Team Leader/CEO donna a inviare la loro idea imprenditoriale. Fra le proposte pervenute, verranno selezionati i dieci migliori progetti, tra i quali saranno poi selezionati da uno a tre vincitori, che riceveranno un contributo complessivo di 75mila euro. Tra le personalità d’eccezione che formeranno la giuria, oltre a Chiara Ferragni, ci sarà anche Valeria Consorte, vice presidente Beauty Care P&G Italia, che spiega: “La nuova campagna di Pantene con la limited edition by Chiara Ferragni è un inno alla Forza che dedichiamo a tutte le Donne. Una campagna ideata e realizzata da un team tutto al femminile, per raccontare il potere che hanno i capelli nel farci sentire più sicure e determinate a raggiungere i nostri obiettivi. C’è ancora tanta strada da fare e bisogna farla insieme”. Secondo uno studio condotto, infatti, dal brand in collaborazione con l’Università di Yale, i capelli risultano essere un elemento chiave per l’autostima e per esprimere se stessi.

I NUMERI PER CRESCERE – In base ai dati 2019 del Censis, in Italia solo il 57% delle donne lavora e, nel mondo, le donne imprenditrici sono solo il 35%. Incentivare l’imprenditoria femminile oggi è più che mai necessario per risollevare il Paese su fondamenta più giuste e lungimiranti, stimolando la nascita e la crescita di nuove iniziative al femminile, creando nuove opportunità di occupazione per tutti. “Forti Insieme” è un’iniziativa realizzata in collaborazione con Women’s Forum for the Economy & Society e LVenture, per sensibilizzare sul gender gap nel mondo del lavoro e dare un aiuto concreto finanziando uno o tre progetti vincitori. Tutte le info sono disponibili anche su fortiinsieme.com

Credits video e campagna:

Talents: Chiara Ferragni | Talents Agency: Mia Representaciones | Hair Stylist: Gregory Kaoua | Regista: Sara Marandi | Casa di Produzione: Casta Diva | Agenzia creativa: Grey Madrid | Planning: Carat