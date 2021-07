Piercing: le domande più gettonate

Piercing moda: i migliori piercer a Roma e le domande più gettonate

Piercing moda: Stai pensando di fare un piercing e non sai a chi rivolgerti? Sei un genitore che vuole regalare un piercing a tuo figlio minorenne?

Ecco una breve guida ai migliori piercer di Roma e a tutto quello che c’è da sapere.

Moltissime sono le domande che, soprattutto nella stagione estiva, vengono rivolte da chi ha desiderio di effettuare un piercing ai professionisti : ecco le domande più gettonate

Mio figlio è minorenne, a che età può fare un piercing?

Nella Regione Lazio si è stabilito con la legge n.2 del 3/03/21 che la pratica di piercing è vietata al di sotto dei 14 anni di età, fatta eccezione per il lobo dell’orecchio solo con il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la patria potestà. Per la fascia di età tra i 14 ed i 18 anni invece, si potranno eseguire piercing anche diversi dal lobo, solo con il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale.

Quali sono i luoghi dedicati all’esecuzione di un piercing in sicurezza?

I luoghi dove eseguire un piercing sono gli studi di tatuaggi e piercing autorizzati , con personale che abbia svolto e superato i corsi obbligatori

Si possono fare i piercing in gioielleria, profumeria e farmacia o altri luoghi?

La legge della Regione Lazio sopra menzionata prevede che in questi luoghi si possano fare solo i fori al lobo dell’orecchio, che spesso non vengono effettuati con la tecnica del piercing ma con la pistola fora lobi: ogni altro tipo di foro è vietato e queste attività devono avere un ambiente dedicato e chiedere specifica autorizzazione, garantendo la sterilità della procedura

Quali sono i materiali sicuri ed autorizzati con cui vengono realizzati i monili da piercing?

Tutti i materiali che rispondano alla normativa UNI EN 1811: 2011 sul rilascio di nichel nei metalli da perforazione cutanea: vengono quindi usati acciaio chirurgico di grado medicale, bioplastica, teflon e titanio.

Dopo un piercing, posso andare al mare, in piscina o al lago?

Certamente, purché le acque siano balneabili e si seguano le indicazioni fornite dal piercer dopo la procedura per la disinfezione.

Devo prendere antibiotici prima di un piercing?Assolutamente no

E’ molto doloroso fare un piercing?

Questo dipende molto dall’abilità del piercer e dagli aghi utilizzati: esistono zone del corpo in cui il fastidio può essere maggiore di altre: le cartilagini, ma è sempre sopportabile.

Ora che tutte le vostre curiosità nel merito sono state soddisfatte, ricordiamo che bisogna rivolgersi solo ai professionisti autorizzati che operino in ambienti idonei e con comprovata esperienza :

vi indichiamo di seguito l’ultima classifica dei migliori piercer a Roma e dei migliori studi per piercing della capitale:

Al primo posto assoluto troviamo Il Tribal Tattoo Studio di via Cassia 1134a , Roma RM (www.tribaltattoostudio.com)dove i piercing sono eseguiti da 30 anni da Marco Manzo ,che è anche docente di igiene, sicurezza e tecnica di tatuaggio e piercing nei corsi professionali sin dalla loro istituzione: tutti i materiali sono conformi e le norme sono seguite alla lettera : a questo centro si rivolgono anche tutti coloro che desiderino i body piercing più difficili da eseguire,come quello alla lingua o al capezzolo ma anche come microdermal e surface e molti genitori di minorenni date le garanzie che questo studio fornisce.

Al secondo posto Ink Memory Roma Via dei Colli della Serpentara, 39, 00139 Roma RM

All terzo posto Ink of rome tattoo shop Via Boezio, 92c, 00193 Roma RM