Migliori tatuatori al mondo: la classifica

Ecco una lista dei migliori tatuatori al mondo:

Marco Manzo, tatuatore romano titolare del Tribal Tattoo Studio di Roma, uno degli studi storici della capitale in cui si eseguono tutti i tipi di tatuaggio dal realistico al figurativo, è famoso in tutto il mondo : è considerato il padre dello stile Ornamentale che mescola al suo interno elementi come chandeliers, mandala, geometrie sacre , pendenti vittoriani , pizzi veneziani e dotwork: i suoi tatuaggi sono veri e propri abiti cuciti addosso, ed è il tatuatore prediletto da molte star, come Asia Argento che da lui ha fatto realizzare la sua celebre collana. E’ maestro del tribale e dello stile 3d .A lui si deve l’ingresso ufficiale del tatuaggio nel mondo dell’arte, grazie alle numerose mostre che ha curato e delle quali è stato protagonista, tra le quali la Biennale di Venezia e la mostra TATTOO FOREVER al museo MACRO di Roma. Il suo lavoro lo ha portato a vincere 75 premi in convention di tutto il mondo e ad essere intervistato più volte dai principali media Italiani ed internazionali.

www.tribaltattootatuaggiroma.it

https://www.instagram.com/marcomanzotattoo/

Nikko Hurtado , Tatuatore di Los Angeles, è uno dei massimi esponenti del tatuaggio realistico a colori: i suoi ritratti dettagliati sono immediatamente riconoscibili, ed è il tatuatore preferito di molte star tra le quali The Rock e Drake, lavora nel suo studio, il celebre Black Anchor

https://nikkohurtado.com/

https://www.instagram.com/nikkohurtado/

Simone Pfaff e Volker Merschky

Volko Merschky e Simone Pfaff ideatori del Trash Polka ®, un marchio registrato che fonde al suo interno naturalismo, surrealismo, fotorealismo con grafica ed elementi calligrafici utilizzando in prevalenza due colori, il rosso ed il nero che creano contrasti di forte impatto visivo.

Vivono e Lavorano in Germania, nel loro Buena Vista Tattoo Club a Würzburg.

https://buenavistatattooclub.de/

https://www.instagram.com/buenavistatattooclub/

Bob Tyrrel, con un background da musicista rock , è ad oggi uno dei più famosi tatuatori americani, specializzato in tatuaggi realistici che realizza nel suo studio di Detroit, in cui, da autodidatta quale è, riesce a fare emergere la sua grande abilità nell’utilizzo dei grigi e dei neri, che rendono i suoi lavori immediatamente riconoscibili e ambiti dai collezionisti di tatuaggi da tutto il mondo

http://www.bobtyrrell.com/

https://www.instagram.com/bobtyrrell/

Steve Butcher E’ uno dei tatuatori iperrealisti famosi in tutto il mondo: i suoi lavori sono spesso influenzati dalla cultura pop ed ama realizzare tatuaggi che raffigurano campioni dello sport, star del cinema, musicisti e personaggi dei fumetti : la sua riconoscibilità lo ha portato ad essere spesso intervistato da media come ESPN e Usa Today. Lavora nel suo studio di Corona, California.

https://www.stevebutchertattoos.com/

https://www.instagram.com/stevebutchertattoos/