Ecco la classifica dei migliori tatuatori Italiani

Al primo posto come migliore tatuatore in Italia per meriti artistici, Marco Manzo del Tribal Tattoo Studio, già presente nelle precedenti classifiche, con all’attivo 75 premi nazionali ed internazionali nelle principali convention del settore.

I suoi tatuaggi sono considerati opere d’arte, ed hanno fatto il loro ingresso in alcuni dei più importanti musei d’arte contemporanea, come il Maxxi di Roma e la Gagosian Gallery di New York.

Amato da Vip come Asia Argento, Max Gazzè e Gabriel Garko, docente di igiene e teoria e tecnica di tatuaggio nei corsi professionali sin dalla loro istituzione, lavora al Tribal Tattoo Studio, da lui fondato nel 1992, uno dei migliori e più frequentati della capitale che garantisce igiene, sicurezza e qualità nell’esecuzione di tutti gli stili del tatuaggio, dal tribale al dotwork, dal realismo al figurativo fino ad arrivare al cartoon.

www.tribaltattootatuaggiroma.com

https://www.instagram.com/marcomanzotattoo/

Andrea Afferni è un altro degli artisti italiani famosi nel mondo, specializzato in tatuaggi realistici. Il suo background di pittore ad olio, fa si che riesca a rendere “magnetiche” le sue opere grazie ad un eccellente utilizzo dei colori e delle luci ed ombre del bianco e nero. Lavora a Milano e a Novara.

https://www.afferniandrea.com/

https://www.instagram.com/andreaafferni/

Amanda Toy è un’altra artista apprezzata in Italia ed all’estero, grazie alla riconoscibilità ed alla spensieratezza e positività dei soggetti dei suoi tatuaggi, coloratissimi ed originali.

Il suo studio si trova a Milano.

https://www.amandatoy.com/

https://www.instagram.com/amandatoy/

Gian Maurizio Fercioni è uno dei pionieri del tatuaggio in Italia : il suo studio , il Queequeg è a Milano dal 1972: nel tempo è diventato anche museo, un vero punto di ritrovo per appassionati da tutto il mondo.

https://fercionitattoo.wixsite.com/tattoomuseo

https://www.instagram.com/gmfercioni/

Matteo Pasqualin è un altro dei massimi esponenti del tatuaggio realistico in Italia , specialmente in bianco e nero, tecnica in cui eccelle. Un realismo innovativo il suo, grazie ai giochi di luce dall’effetto fotografico . Lavora a Brembate di Sotto (Bg).

https://www.matteopasqualin.com/

https://www.instagram.com/matteopasqualin/