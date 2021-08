La Dottoressa Marina Aloi e la Gastropediatria

A volte si nota qualcosa che non va… ma prima di arrivare ad una diagnosi ci vuole tempo, anche anni, è per questo che la Dottoressa Marina Aloi si è posta l’obiettivo di facilitare la conoscenza per capire se si potrebbe avere una malattia gastroenterologica e come fare per poter accedere ad una visita gastroenterologica specialistica.

Stiamo parlando di problemi intestinali, che almeno una volta nella vita tutti hanno avuto… ma come capire se è un periodo di stress che causa dolori addominali e malessere, oppure se è una situazione più seria e si è davanti ad una malattia cronica?

Sono due in particolare le patologie, la cui condizione spesso è sconosciuta all’opinione pubblica: la Colite Ulcerosa e da Malattia di Crohn; si stima che in Italia le persone affette da tali patologie siano circa 250.000.

Per questo è nata Gastropediatria Roma, un aiuto per coloro che hanno notato qualcosa che non va… in particolare per i genitori di bambini e ragazzi, tra i quali queste malattie si stanno riscontrando sempre più precocemente.

È un luogo fisico e virtuale, che viene incontro a tutti quei genitori che vivono con bimbi e ragazzi che hanno delle problematiche a livello intestinale, in particolare si rivolge a coloro che ancora non hanno ottenuto una diagnosi e sono in cerca di una risposta.

La Gastroenterologia Pediatrica di Roma si occupa della diagnosi e cura delle malattie gastroenterologiche del bambino. Le competenze del team medico coprono l’intero spettro delle malattie gastroenterologiche, fra cui: le malattie infiammatorie croniche intestinali, malattia celiaca, esofagite eosinofila e gastroenteropatia eosinofila, allergie alimentari, disturbi della motilità intestinale, malattia da reflusso gastroesofageo e patologia peptica gastrointestinale, disturbi funzionali gastrointestinali.

I pazienti pediatrici con patologia gastrointestinale vengono seguiti dalla diagnosi alla terapia, con possibilità di eseguire indagini strumentali avanzate, come endoscopia, imaging, manometria, e terapie innovative. Sul piano della ricerca sono in attuazione numerosi progetti in collaborazione Università e Enti di Ricerca, nazionali e internazionali. L’Unità svolge, infine, un’intensa attività formativa riferita alla gastroenterologia pediatrica con organizzazione di corsi di formazione, congressi e master in gastroenterologia, epatologia ed endoscopia pediatrica.

Ad ideare il sito https://gastropediatriaroma.com/ è la docente e gastroenterologa pediatra Marina Aloi, che lavora presso la gastroenterologia pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma, e segue bambini di patologie gastroenterologiche di tutti i tipi, tra cui, oltre alle malattie infiammatorie intestinali, celiachia, reflusso gastroesofageo, celiachia, dolori addominali, stipsi, esofagite eosinofila; un’eccellenza italiana conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo.

Avete dei sintomi e volete contattare il team di specialisti? Basta scrivere a gastropediatria@uniroma1.it