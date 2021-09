Torna Cortesie Per Gli Ospiti dal 30 Agosto su Real Time

Stupire gli invitati, preparare la giusta accoglienza e cucinare dei piatti da sogno sono solo alcuni dei requisiti per essere un buon padrone di casa. Lo sanno bene le coppie protagoniste di “CORTESIE PER GLI OSPITI”, il programma più “cortese” della tv – prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia – che torna con nuove sfide a colpi di buone maniere dal 30 agosto dal lunedì al venerdì alle 20:20 su REAL TIME (Canale 31).



A giudicare l’ospitalità delle coppie in gara sarà sempre il consolidato trio formato da Csaba dalla Zorza (scrittrice, esperta di buone maniere e del savoir vivre contemporaneo), Roberto Valbuzzi (chef la cui cucina ha come punto di partenza la tradizione del Nord Italia) e Diego Thomas (architetto ed esperto di interior design). I tre amati esperti giudicheranno le coppie che si sfideranno in ogni puntata secondo le categorie di cibo, allestimento della tavola e design della casa. Senza dimenticare le temibili domande bonus con cui i giudici testeranno le conoscenze dei concorrenti in gara.

Anche in questa nuova edizione del programma cult, tra i più amati del canale, continua il viaggio dei 3 giudici alla scoperta dell’ospitalità nostrana e della varietà delle “case degli italiani” con nuove tappe nelle località d’Italia più belle e suggestive come Roma, Catania, Bologna, passando per la Puglia e la Toscana. Chi si aggiudicherà il titolo di “perfetto padrone di casa”?