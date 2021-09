Coprire una cicatrice e/o un’ustione con un tatuaggio a Roma

Coprire una cicatrice e/o un’ustione con un tatuaggio a Roma– E’ una delle richieste che spesso ci vengono fatte al Tribal Tattoo Studio di Roma, sia da parte di donne che di uomini.

La maggior parte delle richieste riguardano esiti cicatriziali post interventi di vario genere e natura, cicatrici congenite, ustioni.

E’ necessario specificare che alcuni tipi di cicatrice non possono essere coperte con un tatuaggio , e ci riferiamo a quelle CHELOIDEE: per escluderlo, spesso richiediamo che l’interessato porti un certificato medico che attesti che non lo siano e che si possa procedere a tatuare la zona.

Per tutti gli altri tipi di cicatrice, è spesso possibile ottenere un ottimo risultato .

Va detto che per lavorare su di una cicatrice è indispensabile che il tatuatore abbia esperienza specifica, poichè non è come lavorare su pelle sana.

Inoltre, a seconda del tipo di cicatrice, alcune tipologie di tatuaggio possono essere più indicate e risolutive di altre.

Al Tribal Tattoo Studio, Marco Manzo è esperto nella copertura di cicatrici, eseguendo questo tipo di lavori da circa 30 anni.

Dice Marco Manzo ” Vedere la sorpresa di un cliente quando, con un tatuaggio, hai risolto una situazione limitante spesso anche dal punto di vista psicologico quale può essere una cicatrice, è una delle più grandi soddisfazioni che si possano avere nella nostra professione: mi è capitato di tatuare persone che da anni non avevano più indossato un costume da bagno o un abito estivo per pudore e la loro gioia quando capita che mi inviino fotografie in spiaggia o con abiti leggeri , mi ripaga del lavoro fatto e mi rende felice.”

In questa GALLERY SU FACEBOOK, alcune immagini di coperture di cicatrici con una tatuaggio realizzate al TRIBAL TATTOO STUDIO.