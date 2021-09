Fuori il videoclip di J-Ax “Sono un Fan”

Disponibile da lunedì 30 Agosto, il videoclip ufficiale di “Sono Un Fan”.

J-Ax dopo il lancio del suo nuovo progetto discografico “SurreAle”uscito Venerdì 27 Agosto pubblica sul suo canale YouTube il video di “Sono Un Fan”, brano pop prodotto dall’equipe di produzione multiplatinoITACA, fondato da Merk & Kremont, e Simon Says.



Il videoclip vede la firma di Alessandro Aleotti in arte J-Ax come regista, sceneggiatore e produttore.

Nel video del brano, un inno pop in cui J-Ax elenca senza sosta tutte le sue passioni e gli aspetti magici della vita, l’artista organizza una straordinaria sorpresa per alcuni dei suoi fan più accaniti, che lo seguono con affetto incondizionato dagli albori della sua quasi trentennale carriera.



Il cantautore milanese, a bordo di un van accompagnato dalla sua band eda eccentrici personaggi, mette in scena a sorpresa un piccolo tour per isuoi supporter, per regalare loro un’emozione unica ed indimenticabile. Il messaggio del videoclip vuole enfatizzare il senso profondo di essere un fan, che è racchiuso non in quello che si ama, ma nelle emozioni con cui si vive la propria passione