Il 227, un luogo a pochi passi da Roma dove rilassarsi

Una moderna e raffinata struttura nasce ad Artena a pochi passi da Roma.

L’Hotel degli Amici gode di una posizione ideale per poter programmare qualsiasi tipo di vacanza.

In circa 20 minuti di auto si raggiunge il GRA di Roma e a soli 7 km si trovano il parco a tema RAINBOW MAGIC LAND e il VALMONTONE OUTLET di Valmontone.

Il grande parcheggio privato, l’area gioco per bambini, la connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura e la moderna sala conferenze sono solo alcuni dei servizi messi a disposizione della clientela che potrà contare sull’assistenza continua del nostro personale in servizio h24.

Una raffinata location immersa nel verde delle campagne di Latina, tra natura e storia, questa è la posizione magica ed idilliaca di un luogo dove pace, serenità e relax sono la parola d’ordine.

All’interno della struttura alberghiera troneggia in un’atmosfera bianca e lounge elegante e discreta, il ristorante 227: qui potrete trovare cucina casalinga e sapori della tradizione del Centro Italia, il tutto coadiuvato dalla maestria del giovanissimo chef responsabile di sala.

La struttura offre un impeccabile servizio di organizzazione eventi privati e aziendali con ristorazione interna. Viene unita con grande sapienza la tradizione all’innovazione sotto la guida esperta e lungimirante dell’imprenditore Nazareno D’Amici, proprietario e gestore della location.

Qui al 227 i piatti tipici della tradizione italiana e romana, incontrano i gusti più internazionali e raffinati, dando vita a un food design unico e riconoscibile. In cucina tutto è fatto a regola d’arte, secondo tradizione e rigorosamente a mano, come le magnifiche fettuccine al tartufo sempre presenti nel menù, con materie prime altamente selezionate e un occhio di riguardo per il territorio e gli ingredienti biologici e a km zero.

La terrazza che affaccia sulle campagne circostanti, corredata da forno a legna potrà rendere il vostro evento privato davvero indimenticabile. Straordinariamente scenografiche le cotture a vista: pizze ripiene, farcite e appena sfornate per essere degustate, i fritti, fino alle degustazioni gourmet di salumi e formaggi e i deliziosi dessert.

Un luogo vicino alla città, ma incredibilmente lontano da rumori e frastuoni per vivere un momento di spensieratezza con la propria famiglia o per una work experience assieme agli amici e ai colleghi. Provare per Credere!

Hotel Degli Amici – Ristorante 227

Via Latina Km. 2. 270 00031 ARTENA