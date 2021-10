ARCADE AND FOOD, IL PRIMO RISTORANTE PER VIDEOGIOCATORI

All’Arcade and Food c’è un mix davvero esplosivo a cui è impossibile rinunciare: videogiochi plus food plus beverage. E come se non bastasse stiamo parlando di videogames quelli belli, quelli dell’epoca d’oro dei games: da sua maestà Pac-Man passando per Street Fighter fino a Bubble Bobble. Nomi che agli appassionati del genere, è inevitabile ammetterlo, fanno scendere la classica lacrimuccia; un elenco di videogiochi che è impossibile da fare talmente tanti sono (la stragrande maggioranza sono gratuiti) a cui si aggiungono i flipper e i cabinati.

Un vero e proprio El Dorado sia per chi ha vissuto quei meravigliosi decenni, sia per chi vuole, a distanza di anni, assaporare o riassaporare l’atmosfera di una partita ad un videogame che è entrato di diritto nell’olimpo dell’entertainment.

Ma Arcade and Food, che è aperto 7 giorni su 7, non è una semplice sala giochi è anche e soprattutto un luogo dove il divertimento, quello sano, si accompagna a sfiziosissimi antipasti o panini ( questo il menu completo: menu-ArcadeFood-1.pdf (arcadeandfood.it)) che prendono i nomi dei vostri personaggi preferiti, ad esempio Ruy o Ken di Street Fighter 2. E mentre siete seduti al vostro tavolo a gustarvi la vostra pietanza vedrete girare camerieri-cosplay ispirati a tutti i giochi presenti nella struttura.

Pensate che sia tutti qui? Allora sarete positivamente sorpresi di sapere che, oltre a tutto quanto di cui sopra, all’Arcade and Food è possibile anche seguire le partite di Serie A o la Champions League mentre vi gustate una birra artigianale o un drink preparato dai barman del locale. Per creare poi un’atmosfera veramente cool vi aspettano, settimanalmente, DJ e musica dal vivo anni ’70/’80/’90 con in più cartoons e telefilm cult.

All’interno del locale c’è poi il must per ogni avventore ovvero un negozio dove trovare i gadget del proprio games o personaggio preferito; per non parlare poi delle personalizzazioni da apporre al proprio cabinato da mettere poi in bella mostra a casa. Sono poi presenti, sempre all’interno dello store, numerose postazioni Playstation, curate dai partner del locale, per creare così una sorta di ponte dell’intrattenimento videoludico tra il passato e il presente.

Arcade and Food che, in virtù di tutto quanto offre, è il posto ideale per qualsiasi sia la vostra occasione: dall’aperitivo, alle feste per adulti o per bambini. Un locale unico in Italia nel suo genere capace di far tornare indietro nel tempo gli avventori, senza però dare quel senso di malinconia anzi regalando momenti di sano divertimento e spensieratezza tipici della “golden age” dei videogames.

Orari di apertura:

Lunedì / Domenica 18.00 / 24.00

Domenica anche a pranzo: 12.30/15.30

Indirizzo:

Via Nomentana 1111, Roma

Prenotazioni:

Whatsapp 3343232023