RELAIS CASCINA SPIGA D’ORO: UN GIOIELLO A OSTIA ANTICA

Mentre il settore del wedding registra una crisi senza precedenti a causa della pandemia da Covid-19 che ha impedito anche a chi viene dall’estero di sposarsi in Italia, c’è chi non si è arreso come la famiglia Mangione che continua a soddisfare le aspettative di clienti e ospiti della meravigliosa tenuta gestita dalla Sua famiglia alle porte di Roma.

Nelle vicinanze di Roma, più precisamente a poca distanza dal mare e nelle prossimità delle antichità ostiensi, sorge una gemma dal cuore rurale.

La Cascina Spiga d’Oro è uno storico casale dei primi anni del ‘900 e, a seguito della recente ristrutturazione, è divenuta la metafora perfetta di una location moderna, elegante e funzionale, ricca di preziosi dettagli vintage e di storia.

Credit photo – Colizzi Fotografi ©️

Una cornice che continua a far parlare di sé all’interno di molti tra i portali più importanti di informazione e aggiornamento del settore dell’allestimento eventi per la propria suggestiva immagine: le struttura in legno, le prelibatezze provenienti direttamente dalla sapiente arte culinaria della Famiglia Mangione, i prodotti a km 0 e un panorama a dir poco mozzafiato sulle campagne romane.

La cascina offre un impeccabile servizio di organizzazione con ristorazione interna. Uniamo la tradizione all’innovazione: i piatti tipici della tradizione italiana e romana, incontrano i gusti più internazionali e raffinati, dando vita a un food design unico e riconoscibile. Il Relais, infatti, oltre a essere una struttura multifunzionale che si offe come splendida location per ricevimenti ed eventi, è anche un’azienda agricola biologica e una nota scuola di cucina.

In cucina tutto è fatto a regola d’arte, secondo tradizione e rigorosamente a mano con materie prime altamente selezionate e un occhio di riguardo per il territorio e gli ingredienti biologici e a km zero.

Un luogo magico, dunque, il Relais Cascina Spiga D’Oro, in cui è possibile dare vita grazie ad un team di professionisti guidato da Simone e Carlotta Mangione ad eventi, matrimoni, cerimonie, meeting e convention circondati da un’atmosfera speciale: il boho chic a due passi da Roma e dal mare.

Emiliano Belmonte

Giornalista I Addetto Stampa

email emiliano.stampa@gmail.com