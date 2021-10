Regina Ciclarum: in bicicletta da Roma al mare

Nelle miti giornate primaverili, ma anche in quelle autunnali l’ideale è stare all’aria aperta, Roma infatti è una città con un clima perfetto in queste stagioni per partecipare a qualche sagra, per organizzare gite fuori porta, scampagnate e perché no anche delle lunghe passeggiate in bicicletta,

Roma in bicicletta

Visitare la città eterna in bicicletta è un’esperienza tonificante ed energizzante. Una parte del centro storico della città – che comprende luoghi come il Pantheon e Castel Sant’Angelo – è chiusa al traffico e, anche considerando che si tratta principalmente di un’area pedonale senza vere e proprie piste ciclabili, sia i ciclisti che i pedoni possono godersi la vita, la storia della zona e la bellezza dei luoghi.

Cicloturismo significa stabilire il proprio ritmo e osservare luoghi e scenari che potreste perdere da un’auto, uno scooter o un autobus.

La bicicletta coniuga la tranquillità del visitare numerosi punti della città e di sostare quando e dove si desidera.

Da Roma a Fiumicino: la Regina Ciclarum

Se avete voglia di partire dal centro di Roma ed arrivare al mare in bici, oggi è possibile farlo attraverso la Regina Ciclarum, un percorso sicuro, che grazie a mesi di lavori di pulizia e riqualificazione ad opera di volontari, permetterà a tutti i ciclisti di partire da Roma ed arrivare al mare.

Si tratta di una pista ciclabile a doppia corsia, inaugurata nel 2017 e lunga 55 km, che parte dalle campagne di Prima Porta ed arriva direttamente al mare di Fiumicino. Il percorso si divide in quattro parti, “Le terre del nord”, la “Città Eterna”, “I Campi Elisi” e “La via del mare”, ed è piuttosto semplice da percorrere (ben adattandosi a ciclisti di qualsiasi livello ed età, sia esperti che neofiti).

Le tappe della Regina Ciclarum

Le tappe iniziali previste dal percorso includono il parco di Tor di Quinto, Ponte Milvio ed il Lungotevere.

Si raggiungerà poi l’Isola Tiberina, proseguendo per le periferie del Trullo e della Magliana e percorrendo il corso della Via Ostiense.

La ciclabile continuerà in campagna, per circa 15 km, presentando una parte sterrata che alternerà paesaggi naturali, urbanistici e resti antichi.

Si giungerà nei pressi di Ponte Galeria, ad un passo dal mare, per arrivare alle campagne nei dintorni di Fiumicino: si attraverserà l’Episcopio di Porto, un borgo medievale situato all’altezza dell’area archeologica del Porto di Traiano.

Terminata la parte sterrata, la pista ciclabile torna ad essere asfaltata e conduce direttamente a Fiumicino.

Al ritorno è possibile tornare in treno, ad una delle fermate vicino Fiumicino, come Parco Leonardo ad esempio, oppure per i più allenati sarà possibile percorrere l’intero itinerario anche a ritroso.

Dove noleggiare una bicicletta a Roma

Se non disponete di una bicicletta di vostra proprietà, esistono numerose attività commerciali dove si possono affittare per un’intera giornata.

Rome for you offre un servizio di noleggio biciclette per visitare Roma e dintorni facilmente ed in maniera sana e sostenibile.

Sarà possibile scegliere tra mountain bikes, biciclette ibride, city bikes e bici elettriche. Rome for you mette a disposizione del cliente una vasta gamma di opportunità che potranno soddisfare le più disparate esigenze. Il servizio di noleggio comprende inoltre casco, catena di sicurezza, kilometraggio illimitato ed assicurazione RC.

Per noleggiare una bicicletta basterà esibire un documento d’identità ed avere una carta di credito come garanzia.