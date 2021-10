Cinque Validi Motivi per scegliere NCC in città!

Il noleggio con conducente è un servizio agile, che consente spostamenti rapidi e confortevoli.

Spostarsi nella giungla urbana è sempre più difficile e caotico, ma grazie alle nuove tecnologie oggi abbiamo una vasta gamma di scelte cui fare riferimento tra le app per muoversi in città!

Ecco alcuni semplici motivi per cui non potrai più fare a meno di NCC APP!

Transfer da e per l’aeroporto.Come abbiamo detto, possiamo prenotare il servizio, per cui troveremo l’autista ad attenderci all’aeroporto al nostro arrivo. Oppure, verrà a prenderci nel luogo pattuito, per portarci nello scalo aeroportuale.

2. Transfer da e per la stazione dei treni. Come per l’aeroporto, il servizio è professionale e flessibile. Se il treno è in ritardo, al nostro arrivo troveremo l’autista ad aspettarci.

3. Transfer per gite fuori porta. Se vogliamo trascorre una giornata nei dintorni della città eterna, le mete imperdibili non mancano di certo. Dai Castelli Romani alle terme, dal fascino dei siti archeologici ai prodotti tipici del territorio. Con un servizio di noleggio con autista possiamo trascorre delle piacevoli giornate, senza il pensiero di dover guidare o trovare un posto auto, magari in borgo antico.

4. Shopping tour. Pensate a quanto tempo è possibile risparmiare se per il nostro itinerario dedicato alle compere abbiamo a disposizione un autista. Il quale, non solo ci porta da una meta all’altra, ma tiene al sicuro per noi anche gli acquisti già fatti.

5. Per vivere appieno la movida romana.Ovvero, trascorrere serate all’insegna del divertimento e della spensieratezza, senza la preoccupazione che poi dovremmo metterci alla guida di un mezzo. Dunque, il servizio NCC a Roma consente di non preoccuparci se vogliamo bere un bicchiere in più, o se viviamo distanti dalle zone della movida che vorremmo frequentare.

Per concludere, i motivi per cui possiamo usufruire di un autista personale possono essere diversi. Considerati anche i numerosi vantaggi, un servizio NCC a Roma è indubbiamente la soluzione di trasporto più agile e funzionale, rispetto a qualunque altra offerta.

Il servizio NCC, rispetto al tradizionale Taxi, offre una serie di utilità che vanno dalla personalizzazione del trasporto alla trasparenza delle tariffe. In particolare:

Agilità nel traffico

Come tutti i mezzi pubblici, il servizio NCC può transitare nelle corsie preferenziali e ha accesso alle zone a traffico limitato (ZTL). Per questo motivo, i tempi di percorrenza di una tratta per spostarsi da una meta all’altra, sono decisamente ridotti.

Inoltre, tutti gli autisti NCC a Roma, conoscono la città metropolitana come le loro tasche. Dunque, in base alla tratta, sono in grado di scegliere il percorso più conveniente per accorciare i tempi di percorrenza.

Nessuno stress per un parcheggio

L’auto con autista non ha bisogno di trovare un parcheggio. Verrete infatti, prelevati nel punto di incontro prestabilito, ed accompagnati direttamente all’ingresso della meta prevista.

Se avete bisogno di un transfer dall’aeroporto all’hotel, l’autista vi attenderà nella sala degli arrivi del vostro volo, con il cartello che riporta il nome indicato. Qualora l’aereo dovesse ritardare, l’autista NCC sarà lì ad aspettarvi al vostro arrivo.

La prenotazione via App

Un sistema è snello e comodo, sempre a portata di mano. Con una app mobile o tramite il sito del NCC.it, raggiungibile attraverso un qualsiasi browser, è possibile prenotare il servizio in qualunque momento e ovunque ci troviamo.

Pagamenti digitali

Niente più stress da contante sempre in tasca. Con la App NCC possiamo pagare il servizio attraverso i comuni canali di pagamento digitale.

La piattaforma è dotata di tutti i sistemi di sicurezza informatici più innovativi del settore, per cui nessun dato sensibile può subire degli attacchi da parte di malintenzionati.

Come abbiamo detto il servizio NCC è assimilabile al taxi, tuttavia il noleggio con conducente prevede la personalizzazione del servizio, il quale può essere adattato sulle esigenze del cliente.

Durante la fase di prenotazione infatti, abbiamo a disposizione tre opzioni di scelta, suddivise per tipologia del mezzo. Per ogni classe di veicolo sono indicati:

• il numero massimo di passeggeri e dei bagagli trasportabili per quella tratta;

• il prezzo del servizio per ogni singola opzione.

Cosa stai aspettando? Prenota subito il tuo prossimo spostamento utilizzando la nuovissima APP Ncc semplice da utilizzare, con i dettagli del servizio ben chiari e con le tariffe già indicate per ogni opzione disponibile. Scaricala subito!