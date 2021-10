Perché scegliere le APP per muoversi a Roma?

Scarica subito l’APP NCC!

In un’epoca in cui tutto corre estremamente veloce grazie a smartphone e tablet costantemente connessi, vediamo come sia diventato semplice spostarsi in città e grandi metropoli grazie alle nuove tecnologie!

Sono sempre più numerose le app ideate per muoversi in modo più semplice e veloce da un punto all’altro delle nostre città, stiamo parlando di strumenti oramai divenuti fondamentali in grado di fornire un servizio sempre più performante a tutti gli utenti che ne usufruiscono quotidianamente.

Nella mobilità romana nasce dunque un nuovo servizio di noleggio auto con conducente: NCC.

DI COSA SI TRATTA?

Si tratta di un servizio di trasporto pubblico, assimilabile a quello del taxi ma con molti più vantaggi. La prenotazione avviene perlopiù tramite una App NCC dedicata, semplice da utilizzare, con i dettagli del servizio ben chiari e con le tariffe già indicate per ogni opzione disponibile.

COMFORT A PORTATA DI CLICK

Il noleggio con conducente è un servizio agile, che consente spostamenti rapidi e confortevoli. I mezzi sono infatti selezionati tra gli ultimi modelli disponibili sul mercato. Le vetture sono sempre tirate a lucido e igienizzate al loro interno.

Gli autisti sono tutti professionisti del settore, abilitati allo svolgimento del servizio, per cui sono provvisti delle certificazioni e delle autorizzazioni necessarie.

Come tutti i mezzi pubblici, il servizio NCC può transitare nelle corsie preferenziali e ha accesso alle zone a traffico limitato (ZTL). Per questo motivo, i tempi di percorrenza di una tratta per spostarsi da una meta all’altra, sono decisamente ridotti.

Pagamenti digitali

Niente più stress da contante sempre in tasca. Con la App NCC possiamo pagare il servizio attraverso i comuni canali di pagamento digitale.

La piattaforma è dotata di tutti i sistemi di sicurezza informatici più innovativi del settore, per cui nessun dato sensibile può subire degli attacchi da parte di malintenzionati.

La prenotazione via App

Un sistema è snello e comodo, sempre a portata di mano. Con una app mobile o tramite il sito del NCC.it, raggiungibile attraverso un qualsiasi browser, è possibile prenotare il servizio in qualunque momento e ovunque ci troviamo.

In questo modo, abbiamo la possibilità di pianificare in anticipo i nostri impegni ed evitare di perdere tempo prezioso!