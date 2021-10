Tatuaggi di coppia, idee a cui ispirarsi

Sempre più di moda e in voga tra le star internazionali e nostrane risultano essere i cosiddetti tatuaggi di coppia! Tatuaggio Roma? Rivolgiti soltanto ai professionisti della Capitale.

Ci sono tantissimi modi per ufficializzare un’unione, di qualsiasi natura essa sia! Il più audace e sopra le righe? Un tatuaggio di coppia! Un modo sicuramente alternativo e molto speciale per dare un tocco di “per sempre” alla relazione che intendete imprimervi con l’inchiostro sulla pelle! Le idee sono davvero tantissime e variegate tra loro: si può scegliere di incidere una dedica, magari di una canzone speciale che riporti alla vostra mente un momento unico e indimenticabile, oppure un simbolo o perché no, un ritratto. La scelta è ampia e varia a seconda dei gusti e delle aspettative che si hanno nei confronti del prossimo tatuaggio che intendete fare!

Quando si parla di tattoo di coppia si pensa immediatamente agli innamorati. Non è così, esistono tantissime tipologie di cosiddetti di tatuaggi di coppia: da quelli effettuati da mamma e figlia, alle amiche, sorelle, colleghi, compagni di sport e così via!

Le idee cui ispirarsi possono essere davvero infinite: da chi sfoggia disegni complementari che uniti racchiudono un significato a chi opta per qualcosa di più intimo come le note di una canzone importante per i soggetti che scelgono di imprimerla per tutta la vita sulla propria pelle in virtù del proprio legame.

Marco Manzo con il suo Tribal Tattoo Studio, celeberrimo come tatuatore delle star nel panorama nazionale ed internazionale vi accoglierà assieme al suo staff all’interno del suo studio professionale situato a Roma nord, in Via Cassia per una prima consulenza specifica sul vostro tatuaggio.