“Sgarbi? È un’opera d’arte. Non ero la sua amante, ma la sua biografa” Barbara Alberti si Confessa

Barbara Alberti a La Confessione parla del suo “amore” per Sgarbi. Nel corso della sua partecipazione a “La Confessione” di Peter Gomez, Barbara Alberti racconta la sua relazione con Vittorio Sgarbi, con il quale ha viaggiato per quattro anni per portare a termine ‘Il promesso sposo’ nel 1994, un ritratto dedicato proprio al critico d’arte e presentato sotto le spoglie di un’autobiografia “mancata”.

“Io a volte l’ho criticato, perché non capivo, perché criticavo certe posizioni politiche – ha spiegato l’autrice di ‘Vangelo secondo Maria’ – E poi ho capito che lui è al di là del giudizio. Lui è un’opera d’arte”.

“Lei ha avuto una relazione, anche lunga, con Sgarbi?“, ha chiesto il conduttore. “Non era il mio fidanzato, era l’oggetto della mia biografia e io ero la sua biografia. Ho viaggiato con lui per tre, quattro anni”, ha ribattuto la scrittrice. “Ma che anni sono stati? Voi avevate anche rapporti d’amore, di sesso?“, ha insistito Gomez. “Mai avuti… adesso scusi, queste cose si raccontano a letto, non si raccontano a tavola!“, ha risposto divertita l’ex concorrente del quarto Gf Vip. “Sì, si raccontano a La Confessione“, ha detto ancora il giornalista. “Io non ero l’amante di Sgarbi, ero la biografa di Sgarbi“, ha proseguito l’autrice della celebre rubrica Parliamo d’amore su Amica. “Però spesso appare come un gran maleducato”, ha puntualizzato il conduttore. Tuttavia, per la Alberti: “Non si sa mai chi sia lui. Può essere squisito e può essere… Lui è un vero anarchico con se stesso. Secondo me, non sa neanche lui chi sia davvero, è un divenire”

“Ma le chiedo: è realmente intelligente? Perché, per esempio, sul Covid sta dicendo grandi sciocchezze”, ha detto ancora il direttore di Fq Millennium. “Mah, tutti gli intelligenti possono dire delle stupidaggini”, ha concluso ironicamente la scrittrice umbra.