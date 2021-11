È online il videoclip ufficiale di “MALEDETTA”, il singolo d’esordio di Luv! cantautrice e violinista cagliaritana

Scritto dalla stessa Luv! e prodotto da Andrea Piraz per Solid Music, “Maledetta” è un brano pop caratterizzato da un sound tipico anni ’80, una decade che rappresenta per la cantautrice una continua fonte di ispirazione e che caratterizzerà in maniera rilevante tutto il suo primo progetto discografico.

Anche il video di “Maledetta” ci catapulta nelle atmosfere dance ed elettroniche di quel decennio: come in una sorta di immaginario Discoring, Luv! presenta a un pubblico in visibilio il suo singolo, che ha scalato la Hit Parade. Il videoclip, diretto da Alessandro Pintus, è talmente immerso negli anni ’80 che è stata utilizzata appositamente per le riprese una telecamera originale Mediaset di quegli anni. Il videoclip è online

Luv! è un’artista completa e una musicista versatile: inizia a suonare sin da piccola il pianoforte e il violino, per poi sperimentare sonorità uniche, unendo questa sua formazione classica alle sonorità moderne e in particolare elettroniche.

“Maledetta” è il brano con cui Luv! fa conoscere al pubblico la sua personalità versatile e che l’artista descrive così: «Abbattere muro tra “normalità” e “stranezza” e viceversa. Luv! e Ludovica vivono nel mezzo, in questo limbo dove vorrei che tutti potessero entrare, in questa terra di mezzo in cui le parti razionali e quelle irrazionali fanno a pugni in un fight club in cui la prima regola è devi parlare del Fight Club. Luv! è la mia parte di speranza in cui rimprovero Ludovica, la fetta “maledetta” di me, del fatto che tutti abbiamo una scintilla da seguire. Ma è maledetta anche Luv! perché come un pugile vuole vincere a tutti i costi il match. “Maledetta” è un botta e risposta tra le mie personalità che rappresentano il dualismo comune a tante persone che come me vivono in conflitto con loro stesse tra le loro parti rigorose e quelle più folli, tra quelle più speranzose e quelle più pessimiste. La difficoltà di convincere sé stessi che si può smettere di remare e stare fermi trovando il proprio posto nel mondo».

Luv!

Ludovica Massidda (in arte Luv!) nasce a Cagliari il 14 Ottobre del 1997. Da sempre appassionata di musica, all’età di 7 anni intraprende lo studio del pianoforte e del violino per poi iscriversi al Conservatorio di Cagliari dove studia violino classico, per poi dedicarsi allo studio del violino jazz. Parallelamente, comincia ad esibirsi dal vivo suonando il violino elettrico sia da solista che con diversi DJ.

Nel 2018 interpreta il primo violino nel disco “Librerie Musicali” di Dancefloor Stompers, diventato poi colonna sonora di una nota serie tv SKY. La sua passione per il canto, unita al suo particolare timbro di voce e la predilezione per sonorità spiccatamente anni ’80, la spingono nel 2020 ad intraprendere una carriera da cantautrice e nel 2021 pubblica il suo singolo di esordio: “Maledetta”