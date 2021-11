IL “MAURIZIO COSTANZO SHOW”

FESTEGGIA 40 EDIZIONI

IL TALK SHOW PIU’ LONGEVO DELLA TV

APRE IL SIPARIO MERCOLEDI 3 NOVEMBRE

CON IL MAESTRO DEL GIORNALISMO

MAURIZIO COSTANZO

CHE DAL TEATRO DE PAOLIS IN ROMA RIACCENDE LE LUCI

DELLO SHOW PIU’ AMATO DAGLI ITALIANI

CON UN OMAGGIO AL MEDICO, AMICO, ATTIVISTA

E FONDATORE

DELL’ ONG EMERGENCY GINO STRADA

sul palco:

Il Sindaco di Milano BEPPE SALA

con

La conduttrice PAOLA BARALE

Il sottosegretario al Ministero della Salute PIERPAOLO SILERI

Il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni MARCO CAPPATO

Il conduttore televisivo ENRICO PAPI

La vittima di bullismo transessuale MARTINA PANINI

Il giornalista GIUSEPPE CRUCIANI

L’opinionista del Grande Fratello Vip SONIA BRUGANELLI

Il conduttore radiofonico e televisivo RUDY ZERBI

L’imprenditore fondatore di Eataly OSCAR FARINETTI

L’ironico content creator STEFANO MUSAZZI

IL “MAURIZIO COSTANZO SHOW” NASCE NEL 1982

E GIA’ NEL 1984, SI TRASFERISCE PER TRE PUNTATE

AL MADISON SQUARE GARDEN DI NEW YORK

IN QUELL’ OCCASIONE IL GRANDE GIORNALISTA USA DAVID LETTERMAN OSPITA L’ANCHORMAN ITALIANO NEL SUO CELEBERRIMO

“DAVID LETTERMAN SHOW”

E INSIEME FIRMANO UN DOCUMENTO CHE ATTESTA

UN GEMELLAGGIO TRA I DUE TALK SHOW PIU’ FAMOSI DEL MONDO.

Mercoledì 3 novembre 2021 Maurizio Costanzo inaugura la quarantesima edizione del talk show più longevo della televisione italiana. Talk che ha cambiato il modo di raccontare l’attualità, la realtà, la politica, la cultura, l’arte e la società.

Un salotto mediatico nato l’inizio degli anni ’80 dove l’Italia si è raccontata tutta.

Maurizio Costanzo con 4460 puntate è riuscito a far convivere sullo stesso palco nomi noti e meno noti, grandi personaggi della cultura e della politica italiana e internazionale, premi Nobel, musicisti , scrittori e divi dello showbiz….e poi la gente comune.

Costanzo ha aperto una finestra sul mondo permettendo al pubblico a casa di ascoltare ed emozionarsi per le storie coraggiose, gioiose e a volte anche disperate delle persone.

Moltissimi i personaggi che hanno calcato le scene del Teatro televisivo. Tra questi… gli indimenticabili: Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Paolo Borboni, Carmelo Bene, Paolo Villaggio la poetessa Alda Merini, Alberto Sordi, Nino Manfredi e Fernanda Pivano, Dario Fo e Franca Rame.

E ancora: Stefania Sandrelli, Sophia Loren, Virna Lisi, Monica Vitti, Michelangelo Antonioni, Walter Chiari, Fiorello, Mara Venier, Maria De Filippi, Carlo Conti, Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Gino Paoli e Ornella Vanoni.

Ma come dimenticare la presenza sul palco del Maurizio Costanzo Show di nomi e tematiche importanti raccontate da: Giulio Andreotti, Giovanni Spadolini, Michail Gorbacev, Eugenio Scalfari, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, Silvio Berlusconi, Achille Occhetto, Massimo D’Alema, Francesco Cossiga, Bruno Vespa, Enrico Mentana, Giovanni Floris, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Vittorio Feltri.

Memorabile la staffetta tra Mediaset e Rai tra il Maurizio Costanzo Show e Samarcanda con Michele Santoro dedicata alla commemorazione dell’imprenditore ucciso dalla mafia Libero Grassi.

Last but not least l’intuito straordinario di Maurizio Costanzo di cogliere il talento negli allora sconosciuti Vittorio Sgarbi, Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Claudio Bisio, Lello Arena, Enrico Brignano, Platinette, Ricky Memphis, Gioele Dix, Dario Vergassola, Stefano Nosei, David Riondino, Daniele Luttazzi e… molti molti altri.

Non basterebbe un libro per elencare tutti i personaggi che si sono presentati alla corte di “Re Costanzo”.

Oggi il talk è accompagnato in musica dalla Zago Band di Massimo Zagonari che regolarmente aprono il sipario con la celeberrima “Se penso a te” del Maestro Franco Bracardi.