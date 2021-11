Come vestirsi per un matrimonio in inverno: idee per le invitate

Invitata a un matrimonio invernale? Niente paura, questo articolo ti aiuterà ad individuare la migliore soluzione in fatto di look senza trascurare il freddo e l’eleganza! Ecco alcuni consigli per scegliere tessuto, colore, lunghezza dell’abito e capispalla!

Stai cercando la location perfetta per il tuo matrimonio? Visita il sito di Relais Cascina Spiga D’Oro, splendida struttura situata alle porte della Capitale.

Non sempre è semplice optare per un look raffinato quando si parla di eventi eleganti in Inverno poiché il freddo potrebbe non aiutare nella scelta dell’outfit migliore. Ma non è difficile trovare la soluzione adatta ad ogni esigenza e ad ogni forma fisica, per questo vogliamo darvi qualche dritta in merito a colori, tessuti ed abbinamenti davvero chic per l’invitata perfetta!

Il primo step è puntare su un abito da cerimonia in tessuti tipicamente invernali, che tuttavia non appesantiscano troppo la vostra silhouette.

Parliamo della lana, del cashmere e del morbidissimo velluto, grande alleato in inverno, ma anche della seta, un buon isolante in quanto mantiene freschi d’estate e caldi in inverno conferendo grande eleganza. Quali sono i colori da preferire?

Matrimoni in inverno: il blu come evergreen

Un classico per gli eventi eleganti, gli abiti da cerimonia blu sono la scelta più popolare durante i mesi freddi, da scegliere in sfumature di blu notte per la sera e in toni come il blu elettrico e il cobalto per occasioni meno formali e più briose.

Matrimoni in inverno: l’eleganza del verde

Un’alternativa molto gettonata è quella del verde, da scegliere però in inverno soprattutto nelle sfumature scure che risultano le più eleganti.

Matrimoni in inverno: l’audace rosso

A chi ama i toni più intensi consigliamo gli abiti da cerimonia rossi e bordeaux, i più femminili e alla moda, da scegliere in forme a tubino, a sirena o più ampie in base alla forma della vostra silhouette.

Matrimoni in inverno: l’intramontabile nero

Il galateo del matrimonio proibisce l’uso del nero per le invitate, ma nella realtà sono tantissimi gli abiti da cerimonia neri nelle nuove collezioni, indossati dalle donne di tutte le età soprattutto per matrimoni in location molto eleganti.