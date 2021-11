Dazn: da ora in poi solo un utente per abbonamento.. ed è bufera sul web

L’indiscrezione arriva dal Sole24Ore: verrà fermata la possibilità di collegarsi contemporaneamente da due dispositivi diversi…

ROMA – In arrivo una novità per tutti gli abbonati Dazn: stop alla concurrency. Da metà dicembre infatti, secondo l’indiscrezione riportata dal Sole24Ore, verrà fermata la possibilità per gli utenti di collegarsi contemporaneamente da due dispositivi diversi con lo stesso abbonamento. Unica possibilità a disposizione è quella di essere collegati alla stessa rete internet. Una mossa antipirateria volta a colpire i tanti che hanno l’abitudine di dividere il costo mensile della piattaforma, che ha i diritti della Serie A fino al 2024.

Clamoroso Dazn: interviene il Codacons

La decisione è finita subito all’attenzione dell’Agcom e dell’Antitrust. Il Codacons ha deciso infatti di presentare un esposto affinché si accerti la correttezza dell’operato della società. Se sarà confermata la decisione di Dazn si potrebbe profilare un danno per quegli utenti che hanno attivato abbonamenti sulla base di condizioni su cui ora la piattaforma fa marcia indietro. Se e da un lato è comprensibile l’esigenza di combattere la pirateria, dall’altro è innegabile che modificare le regole del gioco dopo che gli utenti hanno accettato le condizioni proposte dalla società e siglato gli abbonamenti potrebbe configurare una violazione delle norme civilistiche e del Codice del Consumo, con una conseguente lesione dei diritti dei consumatori. Propiro con queste spiegazioni il Codacons annuncia un esposto ad Agcom e Antitrust, affinché aprano una istruttoria sul caso e, se confermata la decisione di Dazn, accertino la correttezza dell’operato della società sanzionando qualsiasi violazione delle disposizioni in tema di contratti.

Ovviamente tutti gli abbonati non hanno potuto fare a meno di esprimere il proprio dissenso sulle principali piattaforme social, ne condividiamo alcuni dei molti:

Condizioni generali cambiate dopo 3 mesi e praticamente così diventerebbe il servizio streaming più costoso della storia, per non parlare della pessima qualità fin qui avuta.

Complimenti @DAZN_IT pic.twitter.com/4M894C43Nf — Alessandro (@90ordnasselA) November 9, 2021

Quindi una famiglia che ha un figlio fuori sede per l'università o per lavoro, è costretta a sottoscrivere due abbonamenti, per guardare una partita di calcio!? Ma stiamo scherzando!? @DAZN_IT I primi a favorire la pirateria siete proprio voi, vergognatevi!!! #Daznout @SerieA https://t.co/YiKJSv2xUL — Vittorio (@Vittorio22M96) November 9, 2021