Matrimonio in inverno: che fiori utilizzare

Matrimonio in Inverno: le decorazioni floreali

I colori migliori che possiamo utilizzare per dare un tocco di esclusività alle nostre Nozze Invernali possono variare dai freddi come il bianco, l’azzurro, il sontuoso blu, così da conferire un’aura di importanza e delicatezza al tempo stesso e richiamare la tavolozza invernale di neve e montagna, oppure indirizzarci sui caldissimi rosso e dorato per collegare il nostro evento al Natale e alle Feste!

In questo caso potete anche giocare a creare composizioni floreali originali con ramoscelli di abete, Biancospino, Pungitopo, Agrifoglio e stelle di natale. Se invece la fatidica data ricade sugli ultimi strascichi d’autunno a cavallo della stagione invernale, sono perfette le erbe profumate, le bacche e piccoli frutti: Eucalipto, Iperico ed Edera vanno per la maggiore, arricchite dalle bacche di Ribes e piccole e dolcissime fragoline di bosco.

Esiste una grande varietà di piante invernali con le quali vi sarà possibile “giocare” per ideare le decorazioni perfette senza rinunciare all’originalità e all’eleganza: dai delicati ranuncoli bianchi fino ad arrivare all’Amaryllis, ideali anche per il bouquet sposa invernale. Per le più romantiche perfette le composizioni di Anemoni, Calle, Camelie e Lilium Casa Blanca, potete abbinarle insieme per abbellire la location e regalare al vostro matrimonio note di colori e profumi indimenticabili.

Qualsiasi fiore si scelga e qualunque sia il colore predominante usate tanta fantasia e scatenate il vostro estro, l’importante è sempre adattarsi ed esaltare l’architettura della location, chiesa, comune o ristorante che sia, tutto dovrà essere coerente in termini di linee e volumi.

Matrimonio in Inverno: il bouquet della sposa

Tra le composizioni più amate ne citiamo alcune che sono sempre un evergreen della stagione fredda: Calle, Rose o mughetti, tutti fiori perfetti per questa stagione dell’anno e grazie ai quali si possono creare delle vere e proprie opere d’arte uniche e di gran classe.

Bellissima e di classe è anche la dalia: potrete scegliere tra le sue mille varietà e colori e sarete inebriati dal suo profumo particolare. Infine, se amate le tonalità del rosso, con Ribes, Hypericum, Smilax, fragoline di bosco o peperoncini.

Ranuncoli, Ellebori, Bucaneve o il bellissimo Giglio, grazie ai quali potrete creare dei bouquet assolutamente favolosi e unici. Scegliete sempre colori neutri come il bianco, che richiamerà anche il paesaggio innevato dell’esterno, con piccoli tocchi di colore dati dalle foglie verdi o da bacche rosse.

Bouquet Sposa Inverno: alcuni dettagli

La particolarità del bouquet invernale da sposa risiede nella grande varietà di accessori da poter aggiungere alla vostra composizione: dalle bacche, alle pigne sino ad abbellimenti inusuali quanto di grande effetto: potrete legarlo con un grande nastro di velluto, perfetto per l’inverno, ma anche inserire dei cristalli e delle piume nel bouquet, perfetti per chi ama uno stile un po’ vintage e retrò.