Matrimonio in inverno: i suggerimenti anti-freddo per sposa e invitate

Dai voluminosi coprispalle, ai pregiati orli in pelliccia per conferire al proprio matrimonio un’eleganza senza pari, davvero indimenticabile!

Matrimonio Invernale? Niente paura, oltre ad essere di gran tendenza, sarà un momento indimenticabile per celebrare il vostro amore in totale armonia in un’atmosfera da sogno elegante e chic, solo questione di dettagli e piccoli accorgimenti! Sposarsi in inverno ha tanti vantaggi tra cui divertirsi a combinare insieme un’infinità di accessori più chic per la sposa che per la stagione invernale sono molto di tendenza: soprabiti, cappelli o polsini di pelliccia, spille, sciarpe e raffinate stole di lana combinati insieme per un look invidiabile.

Matrimonio in inverno: i tessuti migliori da scegliere



Per chi non vuole rinunciare all’abito scollato può coprire le spalle con cover up che quest’anno sono super trendy, infatti non è detto che con il freddo la sposa sia obbligata a scegliere un abito a maniche lunghe o senza décolleté: è perfetto anche un abito smanicato e scollato, opportunamente corredato da bolerini di mohair, stole di pelliccia, golfini di cashmere, cappe raffinate o giacche di taffetà, in perfetta linea con le ultime tendenze per la moda sposa dell’autunno/inverno.

Quando a scegliere il tessuto è la sposa, dobbiamo prestare particolare attenzione alla qualità del materiale poiché tutto deve seguire la perfezione! Tra i tessuti più optati dalle spose in inverno troviamo la microfibra o addirittura la flanella con inserti in pelo, in raso e persino in broccato. Altra grande tendenza? Maniche lunghe senza decolletè per un effetto assolutamente chic.

Parola d’ordine: eleganza, ma anche classe. Se non si vuole rinunciare alla scollatura da capogiro, la scelta migliore restano le mantelle, le pellicce o un qualsiasi effetto coverup che possa scaldarvi quantomeno nel corso degli spostamenti verso location interne e calde dove potrete sfoggiare il vostro abito in libertà senza temere un raffreddamento repentino. Con cosa coprire la scollatura? La scelta è davvero ampia: bolerini di mohair, stole di pelliccia, golfini di cashmere, cappe raffinate o giacche di taffetà, etc..

Matrimonio in inverno: soluzioni contro il freddo

Dalle mantelle super chic ai boleri in pelliccia sintetica, le soluzioni sono tantissime e tutte superglamour!

Se il freddo è particolarmente intenso potete scegliere un cappotto, lunghi o corti donano sempre un tocco fiabesco e allo stesso tempo sono comodi e confortevoli, perfetti da usare su abiti non troppo voluminosi.