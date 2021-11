Gli hair look sono rock per l’autunno inverno 2021.

I tagli di tendenza vogliono “movimenti naturali, liberi, un’idea di leggerezza che interepreta bene la voglia di rinascita, che in termini di capelli significa anche ritorno alla cura dopo un periodo in cui sono stati un po’ trascurati “, racconta l’hairstylist romana Monica Marchetti, global fashion ambassador del brand L’Oreal Professionel.

Tagli grintosi ispirati agli anni Settanta e Ottanta, o alle sfilate come l’ultima di Dior e Gucci. Tagli che giocano con le lunghezze come il mullet o lo shag, sulla sovrapposizione tra lunghezze diverse e scalature. E si assiste al grande ritorno anche della mitica frangia, evidente, importante, maxi, ma leggera, versatile, e molto chic “con ciuffi frangia importanti, che fanno intravedere la fronte e si muovono ai lati e li riempiono”, prosegue Marchetti.

Un nuovo taglio volutamente imperfetto, ideale per chi desidera un look medio, né lungo e né corto, ma molto stiloso per tutte le età, “over” comprese. Un taglio richiesto da uomini e da donne, molto versatile perchè naturale, destrutturato, libero e quindi personalizzabile con un taglio sartoriale dall’hairstylist di riferimento.

I colori sono più caldi dello scorso anno, colori ispirati alla natura, marronati, tabacco, bosco, deserto. I contrasti di colori sono sfumati, poco evidenti, quel che conta è il gloss, la lucentezza, sottolinea Marchetti.

La app Style My Hair consente di provare con lo smartphone tantissimi hairlook per scoprire quello che si abbina meglio.

Una tecnica di colorazione, lanciata da Tony&Guy è il foilayage, migliora il balayage per un effetto multidimensionale, sfumato e sunkissed: vengono selezionate delle ciocche e viene applicato il colore a mano libera, come per il balayage, dopodiché le sezioni vengono avvolte in cartine o “Foils” che aiutano ad accelerare il processo di schiaritura, creando un risultato molto più luminoso e brillante rispetto al tradizionale balayage. L’Oreal Professional Paris punta sul French Balayage: una schiaritura delicata e dall’effetto naturale seguita da un gloss illuminante.

Più che liscia la piega è mossa a partire dagli zigomi, può essere gonfia un po’ vintage, con la sommità del capo ben in evidenza, oppure decisamente riccia.