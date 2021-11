Il cinema italiano e laziale arriva a Berlino: al via l’ “Italian Film Festival” e “L’Italia nel Cinema, il Cinema in Italia”

Corrado: “Crediamo nel potere del cinema, che è arte del racconto e chiave di promozione turistica”

La Regione Lazio sarà presente a Berlino dove sono in programma due eventi di respiro internazionale per il mondo del cinema italiano e laziale: “Italian Film Festival”, in programma dal 10 al 14 novembre, e “L’Italia nel Cinema, il Cinema in Italia”, in programma fino al 14 novembre. Un festival e una mostra, realizzati in collaborazione con la Regione Lazio e l’Assessorato al Turismo, per ripercorrere i luoghi della nostra Regione che sono stati cornice di numerosi film lanciati nel mercato internazionale e che raccontano la vita sul set e mostrano la bellezza dei territori poco conosciuti: un’opportunità per far conoscere le ricchezze del territorio laziale e aumentare l’attrattività territoriale.

Tanti i film italiani che saranno proiettati e numerosi gli incontri con registi e attori italiani. Tra gli appuntamenti da non perdere l’assegnazione del premio del pubblico “Lazio eterna scoperta” prevista per il 14 novembre.

“Attraverso il cinema, che è una forma espressiva d’arte, lo spettatore assiste a un racconto fatto di storie, voci, suoni ma anche e soprattutto immagini. I personaggi dei film si muovono nei luoghi mostrando paesaggi, opere artistiche e storiche. In questo senso i film sono un modo alternativo ed efficace per far conoscere i territori che possono essere i protagonisti di una scena o una cornice che contribuisce a rendere la scena indimenticabile”. Lo dichiara l’assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia locale e Semplificazione amministrativa Valentina Corrado.

“Il nostro Paese – spiega l’Assessore – vanta una lunga e importante tradizione cinematografica. È grazie al cinema se molti luoghi del Lazio sono stati resi noti e riconoscibili agli occhi di osservatori italiani ma anche stranieri. Cinema e Fotografia di scena sono strumenti attraverso cui promuovere e valorizzare il territorio e il patrimonio artistico del Lazio e di conseguenza dell’Italia, nonché una chiave per avere sempre più visibilità all’estero. In tal senso il cinema è un volano per favorire il turismo dal momento che punta i riflettori su luoghi non ancora pienamente conosciuti e che, oltre a Roma, meritano di essere valorizzati con la stessa attenzione. La presenza della nostra Regione a Berlino testimonia quanto crediamo nel potere del cinema, che è arte del racconto e chiave di promozione turistica“.