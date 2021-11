Serata Milkshake al Room26, tornano le serate della Capitale

Da giovedì 18 a sabato 20 novembre, ore 23.00

ROOM 26 – Piazza Guglielmo Marconi, 31 – Roma (EUR)

ROOM 26 presenta:

MILKSHAKE OPENING PARTY

Hip-Hop | R&B | Dancehall

Thursday night the best party in town!

LINE UP DEL WEEKEND:

GIOVEDì 18 NOVEMBRE ● MILKSHAKE Opening Party

VENERDÌ 19 NOVEMBRE ● PAOLO POMPEI

SABATO 20 NOVEMBRE ● Guest MICHEL CLEIS / Resident MIKI STENTELLA

Voice by Lele Sarallo e Lory Voice

Art Director NEON

Il Room 26 mette in fila tutti e aggiunge una serata al suo weekend, con l’inaugurazione di MilkShake, evento simbolo – ed anche il più longevo – a Roma, nel colorato panorama delle dancehall. L’ingrediente del milkshake musicale della ventesima stagione sarà la trap italiana, genere musicale che muove i giovani e ben si sposa con le sonorità black. Il fine settimana si concluderà nella serata di sabato 20 novembre con special guest Michel Cleis.

Giovedì 18 novembre 2021 il party MilkShake sbarca all’Eur, presentato dai suoi deus ex machina Les Enfants Prodiges & Black Time, che chiamano a raccolta il loro pubblico per un’attesa ventesima stagione. Gli amatori del mood sono attesi a Piazza Guglielmo Marconi, laddove rimbomberanno i suoi e le movenze di generi musicali, come la R&B, Hip-Hop e il Reggaeton. Dal 2001 il Milkshake Party è l’appuntamento fisso del giovedì notte romano, punto di riferimento per tutta la movida capitolina, nonché il party più longevo della capitale.

L’innovazione e la cura di ogni singolo dettaglio sono sempre state le basi del concept del Milkshake Party: una programmazione artistica internazionale, la location, lo staff, la comunicazione e le selezioni musicali. Nato come party per gli amanti delle sonorità black (hip-hop, r&b e dancehall), di stagione in stagione è sempre riuscito a cogliere le nuove tendenze della musica urbana internazionale, aggiungendo sempre nuovi “ingredienti” (come il reggaeton e l’afro-beats). Il nuovo ingrediente di questa stagione sarà la trap italiana, divenuta ormai tra i giovani un vero e proprio fenomeno non solo musicale ma anche di costume; l’altra novità sarà invece la location: il Room26, uno dei club più esclusivi di Roma in zona EUR. Preparatevi a gustare tutti gli ingredienti della nostra nuova stagione nella sua nuova location, mescolati come solo il Milkshake Party è riuscito a fare in questi venti anni.

Venerdi 19 Novembre 2021 il Room 26 compie un tuffo indietro nel più recente passato, a quei gloriosi anni’90 che dettano il mood e le mode del momento. In console sale un protagonista delle notti come Paolo Pompei, da oltre 25 anni tra i migliori dj dei club romani e non.

Sabato 20 Novembre 2021 al Room 26 è l’house music a farla da padrona, con l’arrivo di DJ Miki Stentella in console come resident e come responsabile di scaldare una pista che, all’arrivo dello special guest Michel Cleis, salterà letteralmente in aria. Tutto per una notte di bassi e vibrazioni da far tremare il quartiere. L’autore della hit mondiale dal titolo La Mezcla che da anni è salda in classifica e risuona nei club più importanti del globo, è atteso come ospite di punta del consueto sabato house della capitale. Producer di successo, le cui hit non mancano mai nei suoi set e in quelli dei suoi colleghi, Michel Cleis sarà accolto come al solito dall’amico e padrone di casa Gianluca Neon, direttore artistico del club di punta dell’Eur.