“L’impresa fantastica dell’attore Colangeli” un’edizione unica della Commedia di Dante

COME NEL PASSATO, QUANDO LE TERZINE DANTESCHE ERANO PATRIMONIO ORALE DI OGNI STRATO DELLA POPOLAZIONE, IL VIAGGIO DEL CICLO DANTE A MEMORIA PASSA ANCHE ATTRAVERSO LA POESIA DETTA. GIORGIO COLANGELI SI AVVENTURA IN UN CORPO A CORPO CON IL TESTO DANTESCO NELLA SUA INTEGRITÀ, RENDENDOLO PER NOI SUONO, ORALITÀ, FLUSSO CUI ABBANDONARSI, RIVIVENDONE E RISCOPRENDONE IL DETTO IN UN RITUALE COLLETTIVO, POETICO E TEATRALE.