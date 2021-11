“Paulo Coelho – La Mia Transiberiana”

di Elisabetta Sgarbi

La mia Transiberiana, di Paulo Coelho, è uno dei pochissimi contenuti al mondo che vede protagonista uno dei più grandi scrittori contemporanei. Un film legato a uno dei romanzi di maggiore successo di Paulo Coelho, “Aleph”, che mostra un Paulo Coelho inedito che incontra i suoi lettori geograficamente distanti eppure vicini, uniti nel nome della letteratura

Grazie alla speciale collaborazione con La nave di Teseo, Betty Wrong, Saint Jordi Asociados, dal 29 novembre, sul canale di Elisabetta Sgarbi della piattaforma in streaming Nexo+ sarà disponibile per tutti gli abbonati uno straordinario documento su e con uno degli scrittori più amati e letti del mondo, Paulo Coelho.

PAULO COELHO – LA MIA TRANSIBERIANA, prodotto da Elisabetta Sgarbi, racconta il viaggio compiuto da un maestro della narrativa contemporanea, Paulo Coelho, sul leggendario treno che collega Mosca a Vladivostok: la Transiberiana, 9289 chilometri da vivere nel profondo, tra suggestioni storiche, paesaggi straordinari, simboli e atmosfere di un Oriente ancora in gran parte misterioso. Un film che mostra un Paulo Coelho inedito, mai visto, che incontra i suoi lettori geograficamente distanti eppure vicini, uniti nel nome della Letteratura. Un film legato a uno dei romanzi di maggiore successo di Paulo Coelho, Aleph.

Paulo Coelho è nato a Rio de Janeiro nel 1947. È considerato uno degli autori più importanti della letteratura mondiale. Le sue opere, pubblicate in più di centosettanta paesi, sono tradotte in ottantuno lingue. Tra i premi ricevuti dall’autore, il “Crystal Award 1999”, conferitogli dal World Economic Forum, il prestigioso titolo di Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur, attribuitogli dal governo francese, e la Medalla de Oro de Galicia. Dall’ottobre del 2002 è membro della Academia Brasileira de Letras. Nel settembre 2007 è stato nominato Messaggero di Pace delle Nazioni Unite. Paulo Coelho ha pubblicato L’Alchimista (1995), Sulla sponda del fiume Piedra mi sono seduta e ho pianto (1996), Manuale del guerriero della luce (1997), Monte Cinque (1998), Veronika decide di morire (1999), Il Diavolo e la Signorina Prym (2000), Il Cammino di Santiago (2001), Undici minuti (2003), lo Zahir (2005), Come il fiume che scorre (2006), La strega di Portobello (2007), Henry Drummond. Il dono supremo (2007), Brida (2008), Il vincitore è solo (2009), Le Valchirie (2010), Aleph (2011), Il manoscritto ritrovato ad Accra (2012), Adulterio (2014), La spia (2016), Il cammino dell’arco (2017), Hippie (2018) e Amore (2019).

La Costellazione di Elisabetta Sgarbi su Nexo+ raccoglie un itinerario tra i capolavori dell’arte italiana, la grande letteratura, la musica in tutte le sue forme, le scienze oggi più attuali che mai, le curiosità meno note e più affascinanti di sempre. Editore con La nave di Teseo, regista, produttore musicale: il mondo di Elisabetta Sgarbi in un itinerario tra i capolavori dell’arte italiana, la grande letteratura, la musica, le scienze, le curiosità. Tra gli ultimi titoli che hanno arricchito la Costellazione, anche Extraliscio. Punk da balera, il filmino La nave sul monte, entrambi firmati da Elisabetta Sgarbi, che dirige anche Prove per un Naufragio della Parola, il dialogo tra Fabrizio Gifuni e Sonia Bergamasco scritto da Edoardo Nesi, in uscita sempre il 29 novembre.