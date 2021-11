Torna il Mercatino di Natale Pur Südtirol: fino al 6 gennaio è online la vetrina virtuale di proposte e idee regalo dei piccoli produttori altoatesini

Un’esperienza di shopping unica per scoprire i sapori e i profumi dell’Alto Adige. Torna la vetrina virtuale dove i piccoli imprenditori possono presentare le proprie produzioni. Idee da acquistare e farsi spedire direttamente a casa.

Per il secondo anno Pur Südtirol, l’azienda altoatesina che, dal 2010, è portavoce delle eccellenze del territorio dell’Alto Adige torna con il Mercatino di Natale. Idee e proposte regalo che spaziano dalle proposte gourmet ai prodotti di artigianato, alle decorazioni, agli oggetti per la casa e per il benessere. Fino al 6 gennaio sul sito di Pur Südtirol si potranno visitare le diverse sezioni con le proposte gourmet oltre a quelle dell’artigianato locale.

Lana (BZ), 25 novembre 2021 – Pur Südtirol, azienda altoatesina da 10 anni portavoce dell’eccellenza del territorio dell’Alto Adige in campo enogastronomico e non solo, trasferisce online la magica atmosfera dei Mercatini di Natale. Fino al 6 gennaio nel sito ufficiale di Pur Südtirol è aperta la sezione “Mercatino di Natale” dedicata allo shopping con idee proposte per tema e tipo di prodotto: specialità dell’Alto Adige, dolci di Natale, prodotti wellness e decorazioni per la casa. Sono 3mila i prodotti disponibili sulla piattaforma, con una vasta gamma bio e un assortimento di prodotti stagionali e di qualità. Tra le curiosità di quest’anno due piccoli produttori: la Segheria Senales con gli accessori decorativi in legno di cirmolo e la Tessitura artistica Ulbrich con “gli intrecciati”, tessili per la casa come presine, portapane, strofinacci. Due limited edition on line solo per il periodo natalizio. Curiosando nel mercatino virtuale di Pur Südtirol si possono trovare specialità enogastronomiche come lo speck, le mele fresche, i canederli, lo strudel, e un’ampia scelta di vini, birre, distillati e succhi di frutta. Oltre al wine & food, tutte da scoprire le casette “mondo del cirmolo”, “lana e fieno”, “per riscaldarsi”, con tantissime idee regalo, dall’oggettistica a tema natalizio, agli accessori in lana per la casa, fino alle confezioni di fieno o di trucioli in legno di cirmolo.

Fondato nel 2010 da Ulrich Wallnöfer e Günther Hölzl, CEOs di Pur Südtirol, l’azienda nasce dall’intento di dare voce e sostegno al territorio e ai piccoli imprenditori con un focus sulla qualità delle produzioni, nel rispetto del territorio. A oggi in Alto Adige sono stati aperti cinque mercati dei sapori Pur Südtirol: a Merano (2010), Brunico (2012), Bolzano (2014), Lana (2016) e Bressanone (2019). I mercati dei sapori Pur Südtirol rispecchiano al loro interno la stessa filosofia aziendale utilizzando per l’allestimento e l’Interior design materiali e produzioni di artigiani altoatesini. Dal 2012 l’apertura del sito https://www.pursuedtirol.com/ it per la vendita online dei prodotti presenti in negozio. Grazie a questa scelta oggi Pur Südtirol può contare su una piattaforma di e-commerce ben strutturata e collaudata. Oltre 300 i partner che si propongono come ambasciatori della qualità della filiera. Un progetto apprezzato da tutti coloro che intendono portarsi un po’ di Alto Adige in casa.

La selezione dei prodotti di Pur Südtirol è affidata ad uno staff di esperti: dal sommelier dei formaggi e dei vini, allo specialista dei prodotti di artigianato locale, ogni prodotto è testato e valutato attentamente da esperti nei diversi settori e, una volta approvato, viene sottoposto a controlli periodici di qualità, grazie anche a visite regolari ai produttori e alla loro filiera. In questo modo Pur Südtirol è in grado di garantire l’affidabilità della propria selezione e la sostenibile distinzione da una produzione massificata come quella della grande distribuzione. È proprio questa la colonna portante dell’“ecosistema” di Pur Südtirol: regalare l’eccellenza dell’Alto Adige, essendo parte attiva dell’eccellenza stessa.