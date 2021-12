Arriva il Cargo Burger Lab: il gusto è di casa

Un locale totalmente moderno, originale, unico ed innovativo; in parole povere un “Unconventional space”. Questo è Cargo Burger Lab che è un vecchio box di mattoni totalmente restaurato e caratterizzato dalla figura centrale del Cargo, tipico delle grandi navi da carico, che richiama inevitabilmente, parlando di mare, il tema del Viaggio, del Cambiamento e della Conoscenza.

Ed è proprio il viaggio, che qui è alla base dell’esperienza, che si può intraprendere; un viaggio nel gusto, suddiviso in tappe che altro non sono che le ricette in cui protagonista assoluta è la qualità della carne. I Burger sono di solo Manzo Italiano frollatura Dry Aged per un gusto, fatto di artigianato, tradizione e raffinatezza, davvero unico al quale è impossibile resistere.

Ricette che, sempre avendo nel mirino il Viaggio, riescono ad evocare nel cliente un determinato luogo, un evento o quant’altro in grado di creare un’esperienza da non dimenticare attraverso la quale, al pari dei Cargo sulle acque dell’Oceano, si viene trasportati emotivamente verso nuove scoperte.

Nuove scoperte, nuovi porti o nuove terre restando in tema marinaio, che qui al Cargo Burger Lab si concretizzano nelle gustosissime ricette messe a disposizione dei clienti; e qui entrano in gioco gli ingredienti di cui, oltre alla carne di cui sopra, abbiamo il pane che viene fornito dal miglior forno artigianale: l’Antico Forno Roscioli di Roma. Forno che vanta una storia secolare (dal 1824) e capace di sfornare il soffice e delizioso Bun Pan Brioche, il quale non è un semplice pane, ma arte allo stato puro.

Oltre a carne e pane non possono mancare, per un Burger impeccabile, le verdure, i formaggi e le salse artigianali. Anche per questi fondamentali ingredienti vale quanto detto prima e cioè l’affidarsi a fornitori locali di fiducia che consegnano i prodotti freschi ogni mattina; il tutto, e non è un dettaglio, facendo attenzione alla stagionalità delle materie prime.

Ingredienti che poi vengono messi nelle mani della cucina, la quale si basa sulla cottura sottovuoto e su quella a bassa temperatura, ultramoderna ed automatizzata in cui i processi sono studiati, e ben collaudati, ed i tempi di produzione calcolati alla perfezione per far sì che il prodotto finale sia di altissima qualità; per un assaggio della cucina sappiate che il mitico Pulled Pork, le costine di maiale e l’inimitabile Porchetta vi stanno aspettando…

Ci sono poi due specialissimi “ingredienti”, la passione e l’amore, all’interno di ogni Burger permettendo così la prosecuzione di quel Viaggio, di quella strada, che, a detta dei titolari, non è stata facile e veloce e che non è affatto terminata, anzi è solo all’inizio poiché “Ogni volta che vediamo i sorrisi dei clienti mentre addentano i nostri Burger e i loro sguardi stupiti e felici di aver provato una nuova emozione, il nostro cuore sussulta”.

Cargo Burger Lab è aperto TUTTI i giorni dalle 11.00 alle 23.00; se preferite potete anche provare l’ottimo servizio delivery: qui tutte le info.

INDIRIZZO

Via Ippolito Desideri, 63, Roma