Claudia Bedogni riceve il Premio Angelo Comneno Ducas per le Arti

Laureata con lode in Scienze Politiche-Indirizzo internazionale presso la prestigiosa Cesare Alfieri di Firenze, Claudia Bedogni ha consolidato negli anni il proprio interesse verso le arti e culture del mondo attraverso una lunga e diversificata esperienza nel settore della distribuzione cinematografica, percependo il cinema come uno strumento unico e potente per esplorare il mondo che ci circonda.

Con Satine Film , società di distribuzione cinematografica da lei fondata e diretta, dedica una particolare attenzione alla ricerca di opere filmiche capaci di coniugare pregi artistici con contenuti rilevanti e stimolanti che, oltre ad intrattenere lo spettatore offrono una straordinaria occasione di riflessione.

Tra i film acquisti da Satine Film per la distribuzione in Italia: Goodbye Lenin di Wolfgang Becker,Alabama Monroe di Felix Van Groeninger, Truman di Cesc Gay, A Quiet Passion di Terence Davies,Wajib di Annemarie Jacir, Crescendo #makemusicnotwar di Dror Zahavi e Il Male Non Esiste di Mohammad Rasoulof, Orso d’Oro Miglior Film al Festival Internazionale del Cinema di Berlino,presentato in anteprima nazionale a Firenze in occasione della “Festa della Toscana per la Promozione dei Diritti Umani”, la cui uscita nelle sale cinematografiche è prevista a gennaio.

