Dipendenze Affettive: Anche la Musica parla delle relazioni Tossiche con Whiteshark

Le Dipendenze Affettive sono un grande tema dei nostri giorni.

Lo sono nelle notizie di cronaca, protagoniste in moltissimi libri, e nei podcast

Oggi le Dipendeze Affettive sono protagoniste anche nellala musica.Parla delle relazioni Tossiche infatti il nuovo singolo del duo urban milanese Whiteshark «Inutile chiamarmi tanto non risponderò» recita il loro brano.

Il videoclip di “non risponderò” è uscito ieri

«Attraverso questo video – raccontano i Whiteshark – cerchiamo di trasmettere un mix di emozioni. Si intravedono rabbia, amarezza e, per un certo verso, anche un senso di malinconia. Cerchiamo di far capire alle persone che, nonostante non sia facile, per dire basta bisogna mettersi davvero contro sé stessi».

Dopo aver parlato della voglia di rivalsa nel singolo precedente “Stavolta no” il secondo “flashback” “Non Risponderò” sposta l’attenzione su quei tipi di rapporti velenosi durati troppo a lungo, che distruggono e distraggono dal reale obiettivo. Con un po’ di coraggio però, una volta compreso che la strada non porterà a nulla di buono, si può voltare pagina e non tornare più sui propri passi.

Daniele Scavetta, in arte “Scave”, e Simone Filipazzi, in arte “Simoroy”, insieme formano il gruppo “WHITESHARK”. Si conoscono per la prima volta a un contest live di Milano e successivamente si rincontrano in uno studio di registrazione a Muggio (MB) per puro caso. Dopo un po’ di featuring reciproci con i nomi d’arte Scave e Simoroy nel 2018 decidono di formare il gruppo WHITESHARK esordendo con un EP di 4 tracce dal titolo “Quanto Basta”condito da due videoclip: “Muovilo” e “Non fa per me”. Successivamente escono vari altri singoli, tra cui “Accelera” in collaborazione con il noto rapper Vacca. Nel frattempo iniziano a girare per la Lombardia aprendo eventi importanti come il concerto di Shiva al Carroponte davanti a 3000 persone. L’idea del nome è presa dalla fame, dalla costanza e dalla determinazione con cui inseguono i loro obiettivi perché lo “squalo bianco”, uno dei predatori più forti al mondo, non dorme mai. Inoltre hanno iniziato a identificare i loro fan con lo slang “BREZIS“, un nome nato quasi per caso durante una serata e insieme a loro stanno costruendo la “Brezis family”.

Non risponderò

Fissavo il buio per ore promisi a me stesso basta

sfidai la soglia del dolore mettendo una croce ma dirlo non basta

tu che mi hai rapito, poi mi hai tradito, cosa rimane di noi..

cos’è rimasto, il mio cuore giacque, non era pronto all’impatto

solo il vuoto, non chiamare tanto non rispondo, a confronto ogni giorno con la mia dignità

fiero di me, passo dopo passo non mi sono perso non ho perso pensami pure va

che devi fare i conti con il karma, ho messo semi nella terra sbagliata

progetti in aria, dalle radici che nasce la pianta sbagliata e poi “aglia”

che ne sarà di me, che ne sarà di te, che ne sarà di noi, tanto non risponderò

che ne sarà di me, che ne sarà di te, che ne sarà di noi, inutile chiamarmi tanto non risponderò

non risponderò ooo.. non risponderò eee.. non risponderò ooo.. chiediti il perchè

non risponderò ooo.. non risponderò eee.. è colpa tua se adesso non mi batto più per te

ormai bravi solo a ferirci, per curarci non bastava più accarezzarci

cominci a pensare ai momenti più belli e lì ti rendi conto che passano in fretta

dalla gioia alle paranoie in testa, non è facile reagire con lei che ti detesta

il cuore della notte spesso non lo fermavo, ero ferito però non sanguinavo

quella foto sbiadita, quel ti amo cancellato

non capivo il perchè non mi sentivo più apprezzato, incubi la notte

io l’unico a ballare nel dolore, ero io quello sbagliato

ti rincorrevo dentro a un sogno, scappavi da me

non chiamare tanto non rispondo, facile quando non mi aspetto più nulla da te

ogni botta sopra un corpo lascia un livido, sento quel brivido per tutti i ricordi

sotto quei portici noi passavamo notti insonni (notti insonni)

dentro ai racconti fra c’erano i miti, ora spiegami

tutti quei momenti insieme dove son finiti

le cazzate, le canne, le fighe, le risse i sorrisi (yaho)

noi che insieme pensavamo di spaccare il mondo

tu che mi chiamavi, io rispondevo sempre pronto

bastava solo l’espressione per capirsi al volo lungo questa strada poi qualcosa è andato storto, se mi

scrivi non rispondo, chi sbaglia paga ogni cosa al suo costo

stai sicuro brezis che nella vita mia per te non c’è più posto

che ne sarà di me, che ne sarà di te, che ne sarà di noi, tanto non risponderò

che ne sarà di me, che ne sarà di te, che ne sarà di noi, inutile chiamarmi tanto non risponderò

non risponderò ooo.. non risponderò eee.. non risponderò ooo.. chiediti il perchè

non risponderò ooo.. non risponderò eee.. è colpa tua se adesso non mi batto più per te

col tempo ho cambiato il mio modo, logori dentro, sappi che godo

spesso ho aiutato persone che avevo al mio fianco senza voler un cazzo in cambio

ora, non aiuto nessuno e se tu chiamerai, puoi morire di che morte vuoi tanto non “risponderòy”