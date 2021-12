Festival di Sanremo 2022 – i 22 Super Big di Amadeus

Festival di Sanremo 2022: i Big di Amadeus sembrano essere dei Super Big.

Sembra davvero che il Festival di Sanremo sia tornato alla sua vecchia gloria. Sono stati infatti annunciati i 22 Super Big del nuovo Festival di Amadeus.

Gianni Morandi, Elisa, Emma Marrone, Massimo Ranieri, Donatella Rettore, AKA7EVEN. Davvero un mix di tradizione, successo e innovazione come da anni non si vedeva sul palcoscenico del Teatro Ariston

I 22 Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2022 sembrano farci tornare alla mente gli anni d’oro di Pippo Baudo, quando arrivare sul palco più importante della musica italiana era davvero qualcosa che valeva come oro per ogni grande autore ed interprete della canzone.

Per completare la rosa mancano i due artisti che usciranno vincitori da Sanremo Giovani, dalla finale prevista il 15 Dicembre su Raiuno.

Non è prevista, quest anno, la sezione Nuove Proposte, ma i due giovani che trionferanno Mercoledì sera parteciperanno direttamente al Festival insieme ai 22 Big annunciati Sabato al Tg1 dal Direttore Artistico, Amadeus

Sono anche già partite le quotazioni dei nostri amici di Fantasanremo, che oramai sono un vero e proprio evento nell’evento ; in piena tradizione partite anche le polemiche degli “esclusi”.

Francesco Monte, infatti, ha fatto partire a mezzo social il suo disappunto per l’ingresso tra i big della cantante Ana Mena, secondo l’ex tronista oggi cantante, infatti, la cantante spagnola toglierebbe spazio ai tanti autori e interpreti italiani che aspettavano di poter entrare nel cast di Sanremo 2022.

Non sappiamo se Francesco Monte abbia provato anche quest anno a prendere parte alla kermesse, sicuramente nelle edizioni passate aveva fatto scalpore la sua esclusione.

Amadeus forte delle due precedenti edizioni di successo, tira dritto con la sua versione del Festival e punta, sicuramente a furor di popolo, a diventare il nuovo storico timoniere del Festival della Canzone Italiana.

La storia del conduttore siciliano è a doppio filo legata alla musica; sopratutto Amadeus sembra, a differenza di chi lo ha preceduto negli anni 2010, coniugare la storia della musica italiana con le preferenze dei più giovani. Spetta a lui il merito di aver portato lo scorso anno sul palco del teatro Ariston i Maneskin, poi trionfatori anche all’Eurovision.

Un Festival, quello di Amadeus, che porta quindi tradizione, innovazione e un respiro di internazionalità che mancava a Sanremo da tempo davvero immemore. Sopratutto il successo dei Maneskin in territorio statunitense traccia ancora una linea nuova nella musica italiana contemporanea, cosa che sicuramente avrà portato i grandi Big come Elisa ad accettare di tornare in Riviera.

Seguiremo da vicino questo Sanremo e questo Amadeus

#staytuned #staysanremo