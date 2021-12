Lina Wertmuller – il Cordoglio della Rai e la Mobilitazione sui Social per il saluto alla Grande Regista Italiana. Appena appresa la notizia il mondo della cultura si è mosso per onorare la memoria e la carriera di Lina Wertmuller

Quelli dei dirigenti Rai sono tra i primi messaggi di cordoglio per la scomparsa di Lina Wermuller.

“Con la scomparsa di Lina Wertmuller l’Italia perde una formidabile interprete dei cambiamenti che nel corso di decenni hanno attraversato il nostro Paese”. Così la Presidente della Rai Marinella Soldi e l’Amministratore delegato Carlo Fuortes esprimono il proprio cordoglio e quello dell’intera Rai per la scomparsa della regista.

“Mancherà il suo sguardo inconfondibile ed ironico, ma restano e resteranno indimenticabili il suo estro e la sua versatilità artistica. Nella storia della Rai hanno lasciato un segno in particolare la sua firma di un classico senza tempo come ’Il giornalino di Giamburrasca’ e alcune regie di opere liriche. Prima donna a essere candidata al Premio Oscar per la regia, Lina Wertmuller è stata una protagonista della cultura italiana che ha saputo unire in forma originale capacità inventive e pregevole leggerezza”

Non solo parole, quelle della Rai, ma una programmazione dedicata all’omaggio della carriera di Lina Wertmuller

La straordinaria carriera artistica di Lina Wertmüller dagli esordi, raccontati da lei stessa, ai programmi Rai più celebri: Rai Cultura rende omaggio a Lina Wertmüller, appena scomparsa, con lo Speciale “Lina Wertmüller ‘l’énfant terrible’” con la regia di Guendalina Biuso, in onda venerdì 10 dicembre 12.00 e alle 17.30 su Rai Storia, dopo una prima trasmissione già oggi – giovedì 9 dicembre – alle 19.35 e alle 23.05, sempre su Rai Storia.

Lo Speciale ripropone brani di programmi che l’hanno vista protagonista alla regia come “Il Giornalino di Gian Burrasca”, “Canzonissima”, “Studio Uno”, e di film come “I basilischi”, “Film d’amore e d’anarchia”, “Questa volta parliamo di uomini”. Non mancano immagini di alcuni tra i più importanti attori italiani – Giancarlo Giannini, Mariangela Melato, Sofia Loren – e di Federico Fellini, a testimoniare una carriera come quella di Lina Wertmüller, capace di mostrare tutte le sfaccettature dello spettacolo

Anche il mondo dei social si è mobilitato per rendere omaggio alla regista.

Dalla politica allo spettacolo, più di mille i post e le immagini che si stanno ancora moltiplicando in rete

Tra i primi a postare il proprio ricordo Renato Brunetta, l’ex Premier Giuseppe Conte e Sandra Milo