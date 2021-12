Super Green Pass: il disappunto dei ristoratori, parla Checco Dello Scapicollo

A parlare è Francesco Testa, direttore dello storico ristorante romano, Checco Dello Scapicollo

“Intendo lanciare un forte appello di denuncia alle Istituzioni in relazione alla folle normativa del Super Green Pass… Sono assolutamente Pro-vaccino, ma chiedo che vengano riviste con urgenza le norme di accesso a ristoranti e locali al fine di non disorientare e confondere ulteriormente le persone.

Voglio chiedere alle Istituzioni per quale motivo vi siano folle oceaniche nei centri commerciali, mentre noi abbiamo il dovere di comportarci come dei controllori violando di fatto normative costituzionali ben precise, la privacy e il rispetto di noi tutti e dei nostri clienti.

Per le Feste di Natale, di certo, questo non è stato un bel regalo…”