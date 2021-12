Roma Tatuaggio, tatuaggio Roma città: la Città Eterna diventa indelebile

I simboli legati al culto della Capitale d’Italia, città famosa in tutto il mondo per la sua bellezza e per la sua cultura sono veramente tantissimi e delle forme più disparate. Sicuramente un vero amante della Città Eterna avrà l’imbarazzo della scelta nel dover compiere una decisione delicata come quella di dover optare per un monumento al posto di un altro in rappresentanza di Roma… Infatti sono davvero tante le persone, inutile dirlo tra i cittadini romani ma non solo, a scegliere di disegnare in maniera indelebile sulla propria pelle uno scorcio paesaggistico della Capitale: dal sempre amatissimo Colosseo sino a giungere alle raffigurazioni di alcune delle fontane più belle del Centro storico!

I simboli della città eterna

Tra la grande moltitudine di simboli legati alla memoria di Roma troviamo indubbiamente quelli risalenti al periodo storico che maggiormente ne ha visto l’espansione e la grandezza dal punto di vista storiografico: l’antica Roma con i suoi gladiatori, il Colosseo, le indomabili tigri del Circo Massimo e le sue monumentali effigi è ancora oggi per tantissimi fonte inesauribile di ammirazione e spunti anche per tatuaggi e lettering: moltissime le citazioni dal latino, altrettanto molteplici le rappresentazioni della Lupa capitolina e dei gemelli iconici Romolo e Remo.

Roma Tatuaggio: lo skyline della Città Eterna

Tra le rappresentazioni sotto forma di tattoo della Capitale, troviamo anche quelle più moderne e minimali dal tocco leggero. In tanti, in particolare nell’universo femminile, prediligono infatti uno stile meno ardimentoso e più sottile anche nell’esprimere il proprio amore verso la città natale, magari con una raffigurazione dello skyline completo di Colosseo e, talvolta anche di Gasometro in onore alla zona di Ostiense, tra le più tatuate degli ultimi anni.

Tra gli studi di Roma più citati nelle classifiche ricordiamo il Tribal Tattoo Studio di Marco Manzo.

Per quanto riguarda tutte le norme più importanti a livello igienico-sanitario, il Tribal Tattoo Studio di Roma di Marco Manzo si è più volte distinto per la propria scrupolosità nel seguire tutti i dettami più stringenti del settore, in particolare a seguito della stretta di quegli esercizi aperti al contatto con il pubblico in periodo Covid.