Matrimonio a Capodanno: perché conviene e come organizzarlo al meglio

La stagione dei matrimoni per eccellenza coincide di solito con l’ultima parte della primavera ed esplode in estate. Il sole e il clima caldo invitano a festeggiamenti all’aperto e in location vicino al mare o in aperta campagna. Ma se aveste poco tempo per organizzare il matrimonio sarebbe molto complesso riuscire a trovare una location adeguata, che possa soddisfare le vostre richieste, che possa rispettare le tempistiche e assecondare i vostri desideri: c’è più richiesta e meno disponibilità. Di contro, i prezzi, durante questo periodo, sono più alti e la gestione può essere meno fluida. E, in più, potreste dover fare i conti con la pioggia, dovendo preventivare la possibilità di allestire il ricevimento al chiuso all’ultimo momento ma non tutte le strutture dispongono di questa possibilità. Potrebbe anche capitare una giornata afosa e umida che renderebbe il vostro matrimonio un’esperienza che mette alla prova voi e i vostri invitati.

A questo proposito vi proponiamo di valutare la possibilità di sposarvi in pieno inverno e perché no, proprio il giorno di capodanno!

Matrimonio il 31 dicembre: un ricevimento che dura tutta la notte

Per tutti quelli che non amano il caldo sarà una manna dal cielo poter festeggiare un evento di questa portata senza patire l’afa. Il meteo nel vostro giorno più bello non sarà un vostro problema: essendo inverno l’evento dovrà essere allestito necessariamente al chiuso. Nel caso in cui non faccia troppo freddo e la struttura sia attrezzata, potreste optare per un veloce aperitivo in giardino con delle stufe da esterno. Non trascurate il timing del ricevimento, ricordate che la mezzanotte va dedicata al nuovo anno che comincia ma dopo i festeggiamenti possono proseguire, anzi devono! Quindi organizzate un matrimonio pomeridiano con una cerimonia che non si prolunghi troppo, così da non essere stanchi per vivere tutta la nottata a pieno. Per aprire il ricevimento partite con aperitivo a buffet magari sia con le bollicine dello champagne che con del buon vin brulè e proseguite poi con una cena placè. Chi ha organizzato il suo matrimonio il 31 dicembre non ha rinunciato alla tradizione prevedendo cotechino e lenticchie per tutti, perché non mancasse il classico augurio di fortuna e prosperità per i propri cari. Fate in modo di essere pronti per il countdown e la mezzanotte. Per la musica potreste scegliere un duo per accompagnare la cena e ingaggiare un DJ per la serata danzante che seguirà.

Due festeggiamenti in uno

Il matrimonio a Capodanno è l’occasione per unire due festeggiamenti e trascorrere tutta la notte con gli amici e la famiglia al completo creando così l’opportunità per un evento trans-generazionale! Dai nonni ai nuovi nati saranno tutti presenti! Naturalmente i festeggiamenti proseguiranno dopo lo scoccare della mezzanotte dando la possibilità a chi vuole di continuare a fare baldoria di restare a ballare fino al mattino come vuole la tradizione. Dopo la notte da leoni sarete stanchi e affamati: quale modo migliore di chiudere la vostra festa offrendo anche la colazione ai vostri ospiti e lasciarli andare tra le braccia di Morfeo con un buon caffè?!

Decorazioni e addobbi

Per i colori potrete scegliere l’oro e l’argento restando in tema Capodanno, con tovagliato bianco o crema. Abbinate decorazioni a tema come pigne, bacche e vischio, dando così una scusa ai vostri invitati per scambiarsi un bacio di tanto in tanto. Altrimenti potreste optare per un total white (in tema invernale) con dettagli e decorazioni floreali.