Matrimonio a Natale: un’idea conveniente e magica

Se stai cercando la location perfetta a Roma e nel Centro Italia visita il sito di Relais Cascina Spiga D’oro!

Scegliere di sposarsi sotto Natale significa tuffarsi in un mondo incantato, circondati da luci, abeti, stelle di natale e decori luccicanti tipici di questo periodo dell’anno! Una scelta particolare, ricca di bellezza e poesia, ideale per chi ama il romanticismo dei paesaggi innevati e delle atmosfere calde e luminose.

Ecco quindi alcune idee che doneranno eleganza ed originalità al vostro giorno speciale.

AUTO E TRASPORTI

Iniziamo subito con il mezzo che dovrà trasportare gli sposi. Le idee sono diverse. Si potrebbe optare per un maggiolino decorato con pacchetti natalizi disposti sul portapacchi, oppure per un’auto vintage decorata con tante lucine bianche, assolutamente d’effetto per chi si sposa di sera. Un’altra idea simpatica che potete adottare è quella di adornare il vostro mezzo di trasporto con una ghirlanda verde, tipica del Natale, abbellita magari da un bel nastro rosso. Di grande effetto e particolarmente in tema la scelta di una carrozza trainata da cavalli, anch’essa addobbata con ghirlande e nastri rossi: un modo davvero romantico per arrivare al luogo della cerimonia.

ABITO DA SPOSA, PAGGETTI E DAMIGELLE

Nonostante la stagione, non vi sono regole particolari per la scelta dell’abito, quindi ogni sposina potrà seguire i propri gusti nelle forme e nello stile purché abbini all’abito anche una spola, uno scialle o un cappotto per coprirsi quando esce all’aperto. Precisato questo, va ricordato che comunque ci sono delle opzioni originali e particolarissime, che solo chi si sposa in questo periodo dell’anno può permettersi. Ad esempio si può scegliere un abito con manicotti e cappucci in pelo bianco, molto adatti alla circostanza. Oppure optare per un lungo mantello bianco con cappuccio, come quello delle principesse nelle favole! L’abito corto è particolarmente chic e molto adatto a chi sceglie di non sposarsi in chiesa. Il modello in pizzo della foto ne è un esempio raffinato ed elegante.

BOUQUET, ADDOBBI, RICEVIMENTO

Gli addobbi del periodo natalizio prevedono fiori bianchi possibilmente abbinati a nastri colorati: il rosso è naturalmente protagonista, ma anche tanto verde, l’argento e l’oro per chi ama lo scintillio dei giorni di festa; si può osare anche con il viola, l’indaco e il blu.

Immancabili saranno le stelle di natale rosse o bianche, con le quali si possono creare suggestivi angoli fioriti. Il bouquet e gli addobbi comunque faranno pendant e, in entrambi i casi, utilizzare bacche, pigne, rami di pino, agrifogli, vischio, edera o eucalipto per dare all’ambiente e ai bouquet il tocco particolare tipico del Natale, è assolultamente un must. Ghirlande verdi o decorate a tema e ricche di lucine potranno essere usate in abbondanza sia per la cerimonia che per il ricevimento.

All’entrata della chiesa o nell’ambiente del ricevimento sarebbe perfetto posizionare uno o più abeti decorati come alberi di Natale, sempre seguendo il tema e i colori scelti per il vostro matrimonio.